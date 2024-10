Morvillars : VMC Pêche au Salon du Fabriqué en France à l’Élysée

Si le rythme des outils est cadencé, l’entreprise ne vit pas sur le coup de marteau d’après. Elle cultive le long terme. « Nous ne sommes pas sur les effets de mode. Nous construisons des choses qui contribuent à pérenniser l’entreprise », résume Cyrille Mathieu, le nouveau directeur général, en fonction depuis août 2023. La nomination de ce Montbéliardais à la tête de l’entreprise est un autre exemple de cet apprentissage au long cours cultivé par VMC Pêche. Il a été formé pendant plus d’un quart de siècle avant de succéder à Cyrille Viellard, appelé à de plus hautes responsabilités au sein du groupe Rapala VMC. « J’ai été formé par Christophe Viellard (le père de Cyrille Viellard, NDLR) », confie Cyrille Mathieu, qualifiant l’ancien dirigeant de « mentor ». Une véritable référence qui a placé VMC Pêche sur la carte du monde assure-t-il. C’est lui qui a automatisé la production pour alimenter le marché mondial. « Il m’a fait comprendre la portée mondiale des hameçons, indique le directeur général. Il m’a donné une connaissance exceptionnelle du produit et de l’industrie de l’hameçon. » Aujourd’hui, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel moyen de 14 millions d’euros. Elle vend dans 120 pays. Sa force, c’est sa fiabilité. Les hameçons triples équipent les leurres. « Et la qualité du leurre dépend de l’hameçon », rappelle Simon Millet. Les fabricants ont donc besoin d’un hameçon de très bonne facture pour satisfaire leur client ; leur notoriété est en jeu.

VMC Pêche se doit aussi d’être innovante, pour proposer des hameçons qui répondent toujours mieux aux besoins des pêcheurs et de leurs pratiques. « Faire un hameçon, c’est facile ; en faire un million, identiques, c’est très compliqué », résume Simon Millet. À présent, le dernier fabricant européen d’hameçons fait face à une concurrence chinoise de plus en plus forte. Pendant longtemps, la Chine opérait comme sous-traitant. Aujourd’hui, « elle est de plus en plus affûtée », analyse Cyrille Viellard. Elle développe ses propres produits, soutenue par une croissance forte de son marché intérieur, à l’image de ce que l’on observe dans l’automobile ou la téléphonie.

VMC Pêche peut s’appuyer sur l’expérience industrielle des entreprises de Viellard Migeon & compagnie pour s’adapter à cette nouvelle donne. L’entreprise ne manque pas d’atouts pour relever ces défis, souligne-t-on. « Nous avons une caisse à outils », estime Cyrille Mathieu. Une entreprise qui puise dans son passé une expérience, tout en regardant loin pour continuer d’avancer. « VMC Pêche, ce n’est pas une vieille dame ; c’est une succession de jeunes filles dynamiques », sourit-il. Une entreprise, centenaire, qui conserve la dynamique de ses vingt ans. C’est à lui, aujourd’hui, de donner le nouveau tempo. On lui a transmis. Il le fera avec les futures générations.