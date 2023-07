Montbéliard : le business de la F1 n’a pas de secret pour Marc Limacher

Depuis près de 15 ans, le livre fait autorité. Il s’insère dans cette grammaire. « Le livre participe à toute l’entreprise d’image », convient, Marc Limacher. Après la 1re édition, Ferrari se fend d’un communiqué de presse. Dans son livre, l’auteur annonce que le pilote le mieux payé du paddock en 2010 est Fernando Alonso. Si l’écurie dénonce « des spéculations », elle glisse également que c’est évident que c’est elle qui paie le plus. Contrat rempli. L’information est bonne. Depuis, le livre se glisse dans les arcanes de ce milieu où tout se compte : les tours de pistes ; les arrêts aux stands ; les investissements ; ou encore les droits TV. En 2022, le chiffre d’affaires de Liberty Media est de 2,5 milliards de dollars, en hausse de 20 %. Le bénéfice, lui, atteint 239 millions d’euros, en hausse de 160 %. Et le business est particulièrement attractif, malgré les années covid-19. Alors que Liberty Media a racheté les droits de la F1 pour 3,9 milliards d’euros, en 2017, on estime aujourd’hui que la compétition est valorisée à hauteur de 17 milliards d’euros.

Liberty Media est spécialisée dans le marketing sportif. L’entreprise redonne du peps à une compétition qui ronronnait, pour lui redonner du piquant. Pour rajeunir ses passionnés, elle a lancé une série Netflix. Pilotes de leur destin. Une série à 300 km/h, qui se joue des alliances et des ruptures entre les pilotes. Un vrai feuilleton, qui tient en haleine. « Les audiences des Grands Prix chez les 12-17 ans ont ainsi progressé de 50% en 2022 », indique à cet égard BFMTV. Le nombre de téléspectateurs en 2022, cumulé, a atteint 1,54 milliard. « Liberty media a développé des outils pour calculer le temps de visibilité des annonceurs sur les grands prix et à l’année », détaille également le spécialiste. Autant de données valorisées dans les contrats. « Depuis 10 ans, on a changé la manière de filmer, pour scénariser et être au service des sponsors qui font tourner la boutique. Tu ne mets pas 100 millions si on ne te vois pas », replace Marc Limacher.

Liberty Media a re-marketé la Formule 1 et l’a rajeunie. Mais la société n’est pas en bout de piste. Elle a décidé d’accroitre le nombre de Grands prix chaque année ; la saison 2023 compte 23 GP contre 19 en 2010. Des dates poussent notamment aux États-Unis, avec trois rendez-vous : Las Vegas, Miami et Austin. La franchise des circuits historiques (Europe notamment) avoisine 25 à 30 millions d’euros et celle des pays qui jouent cette carte comme un atout de Soft Power (Arabie Saoudite, Singapour, Bahrein, Abu Dhabi, Azerbaïdjan), est plutôt de l’ordre de 90 à 100 millions d’euros. Aux États-Unis, Liberty media organise lui-même les GP.