Montbéliard : 5 personnes convoquées par la justice en marge des manifestations au lycée Tillon

Deux adolescents ont été interpellés ce mardi 26 mai 2026 à Montbéliard, en marge des manifestations des élèves du lycée Germaine-Tillon (notre article de mardi ici). Ce jeudi 28 mai, au cours d’un point presse, le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, a indiqué que ces deux adolescents avaient pu être identifiés et localisés grâce à un drone qui avait été mobilisé à sa demande.
L’un d’eux, âgé de 15 ans, a été interpellé mardi à 12 h et placé en garde à vue. Il habite à Besançon et est scolarisé en seconde dans un lycée de cette ville. Selon le procureur, il aurait été influencé par des appels sur les réseaux sociaux à « casser du flic » et aurait pris le train de Besançon à Montbéliard « pour venir au blocus du lycée ». Selon le procureur, ces appels relèveraient de « la mouvance d’extrême gauche, du type black blocks ».
Le second mineur, un Montbéliardais, a été interpellé mardi vers 15 h. Il est également âgé de 15 ans. Il a déjà été condamné par le tribunal pour enfants pour des dégradations et des vols. Il est suivi par la protection judiciaire de la jeunesse et par l’aide sociale à l’enfance. Scolarisé à Pontarlier dans le cadre de son suivi, il ne s’est pas présenté à son établissement depuis plusieurs semaines. Il n’a aucun lien avec l’autre mineur interpellé.
L’un et l’autre ont été placés en garde à vue. Le Bisontin est convoqué au tribunal pour enfants de Besançon ce 19 juin. Le Montbéliardais sera convoqué cet automne devant le tribunal pour enfants de Montbéliard. Présenté au juge pour enfants, il a été placé sous contrôle judiciaire et placé en centre éducatif renforcé dans un secteur éloigné de la Franche-Comté, avec obligation de couvre-feu.
L’un et l’autre devront répondre de participation à un attroupement avec arme, de violence avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique en réunion.
L’enseignement qui a été blessé mardi n’a, selon le procureur, pas déposé plainte à ce jour.
Plaintes d’un journaliste et de deux policiers
En revanche, un journaliste de France 3 a déposé plainte pour avoir reçu un projectile dans le dos, sans toutefois être blessé, et avoir essuyé des insultes à l’encontre de sa profession, mardi. Le ou les auteurs n’ont pas été identifiés à ce stade, a indiqué le procureur. Deux policiers ont également porté plainte, après avoir reçu des projectiles vendredi. L’un a bénéficié d’une interruption temporaire de travail d’une journée, l’autre de 7 jours. Dans le cadre de cette enquête, trois personnes ont été placées en garde-à-vue. La première, un mineur de 17 ans, est convoqué devant le tribunal de Montbéliard le 1er juillet. Il est accusé d’avoir jeté des œufs sur des membres de la direction du lycée.
Un jeune majeur et un mineur de 17 ans, tous deux Montbéliardais, sont quant à eux soupçonnés d’avoir jeté des cailloux sur la police. Le majeur a été placé sous contrôle judiciaire et comparaîtra le 4 juin devant le tribunal de Montbéliard. Le mineur sera convoqué en audience à l’automne par le tribunal des enfants de Montbéliard. Il est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de couvre-feu et suivi de la protection judiciaire de la jeunesse.
Selon le procureur, hormis un incident en fin de matinée et vers 15 h ce jeudi (jet de projectile qui n’ont occasionné que des contrôles d’identité), les journées de mercredi et jeudi ont été plus calmes, « dans une ambiance bon enfant ».
Les enseignants grévistes annoncent poursuivre leur mouvement ce vendredi 29 mai, en attendant une réponse de la rectrice à leur demande d’audience officielle.
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