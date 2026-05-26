Montbéliard: un enseignant blessé en marge d’un mouvement lycéen

Entre 250 et 300 jeunes se sont rassemblés ce mardi matin, 26 mai 2026, devant le lycée Germaine-Tillion, à Montbéliard, après une première mobilisation vendredi émaillée d’échauffourées. Des élèves, parents d’élèves et enseignants de ce lycée dénoncent notamment la vétusté des locaux et le manque d’écoute des autorités éducatives, selon Nathalie Faivre, secrétaire départementale du syndicat Snes-FSU.

Un peu avant 10 h, « une trentaine d’individus particulièrement violents » se sont détachés du rassemblement pour prendre à partie des policiers sur place, a indiqué lors d’un point presse le chef du commissariat de Montbéliard, Paul Mangin. Des « projectiles » et des « pavés en béton » ont été jetés en direction des agents, déclenchant une riposte avec des gaz lacrymogènes, a-t-il détaillé. Dans l’après-midi, des affrontements ont repris avec des incendies de poubelles.

Deux mineurs de 16 ans, qui ne sont pas scolarisés dans le lycée, ont été interpellés et placés en garde à vue, accusés de participation à un attroupement, violences avec arme et destruction de biens par moyen dangereux, a indiqué le procureur, Paul-Édouard Lallois. L’un des deux vit à Besançon, et l’autre, placé dans un foyer à Montbéliard, a déjà un casier judiciaire, a précisé le procureur.