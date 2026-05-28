Montbéliard : faire baisser la pression au lycée Germaine-Tillon

Côté enseignants, les demandes sont multiples. Elles portent sur les examens au sujet desquels ils disent avoir constaté « des manquements graves et récurrents » ; sur la vie du lycée, avec une fonctionnement devenu « surprocédural » et qui engendre des blocages ; sur « une gestion peu humaine » ; sur « une gestion difficile des élèves à travers des règles peu claires » ; sur un déficit de personnel pour gérer la vie scolaire ; sur un « dysfonctionnement de communication qui ne prend pas en compte les situations particulières et laisse trop souvent les agents dans l’incertitude ». L’état du lycée est aussi évoqué par les enseignants, mais ils relativisent la présence dénoncée de rats dans l’établissement : « Ce n’est pas vrai ; quelqu’un a peut-être vu passer une souris, et c’est devenu un rat, voir pire. Les choses ont été exagérées ».

Soudain, les enseignantes voient des CRS équipés de bouclier se diriger vers un parking. Immédiatement, elles redoutent de nouvelles violences. Le parking en question est celui où ont eu lieu les échauffourées mardi. Deux groupes de quelques CRS se positionnent à plusieurs mètres les un des autres, tandis qu’un officier va à la rencontre d’une vingtaine d’ados, un peu bravaches, qui jouent au foot. Il leur explique que ce n’est pas le lieu pour jouer au ballon, et, avec le soutien du premier petit groupe de CRS, les faits rentrer dans l’enceinte de l’un des sites du lycée. Un enseignant arrive et entame le dialogue avec les lycéens. Mardi, il s’était déjà interposé, avait tenté de calmer les lycéens les plus virulents malgré ses yeux rougis par les lacrymos. Il les invite à rejoindre le terrain de foot. Peu à peu, la tension baisse.

Le Trois a tenté de rencontrer le proviseur du lycée pour recueillir son point de vue et son témoignage. En vain. Il semble qu’il ne soit pas autorisé à répondre à la presse.