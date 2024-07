Mattern Lab : Jean-Charles Lefebvre dénonce le manque de « constance » de PMA

“Quel était l’objectif du Mattern Lab ? questionnait, ce mercredi, dans Le Trois, Charles Demouge, président Les Républicains de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Installer des start-up.” La question a fait bondir les initiateurs du projet du Mattern Lab, dont son président-fondateur, Jean-Charles Lefebvre. Qui rétorque, avec résignation : « Tel que le Président de l’agglo le sait bien… » De poursuivre : « Le Mattern lab était un projet imaginé par des entrepreneurs pour favoriser le travail en réseau, l’introduction du 4.0 dans les plus petites structures, et mener un travail de fond sur l’image de l’industrie en nord Franche Comté en accueillant les personnels les plus éloigné du monde de l’emploi. » Une démarche vis-à-vis du grand public était aussi prévue, avec la construction d’un Fab Lab ; 5 000 visiteurs ont été accueillis par an, replace-t-il également.