Mandeure : la CGT redoute la fermeture de Peugeot Motocycles

Peugeot Motocycles (PMTC) l’a annoncé début mars dans un communiqué : le fabricant de deux-roues implanté à Mandeure, dans le pays de Montbéliard, s’apprête à repasser sous pavillon français (lire notre article). Le fonds d’investissement allemand Mutares, actuel actionnaire majoritaire, indique avoir reçu « une offre ferme de l’équipe de direction actuelle ». Les trois dirigeants devraient, d’ici le deuxième semestre 2026, détenir la société. La société redeviendra ainsi 100 % française.
Une annonce qui ne surprend pas Paul Christmann, délégué syndical CGT à Peugeot Motocycles : « Mutares aurait dû partir en 2025. Mais comme ça s’est mal passé au niveau des ventes de véhicules et qu’on était toujours en déficit, ils sont restés pour 2026. » Ce dernier se souvient que l’ancien actionnaire majoritaire, l’indien Mahindra, avait fait appel à Mutares pour redresser la société (lire notre article).
Le directeur général, le directeur financier et le directeur des ressources humaines de Peugeot Motocycles ont créé une holding avec un capital social de 100 000 euros. Ils vont racheter les parts à Mutares pour un euro symbolique. Le délégué syndical partage ses craintes : « Le capital social de la nouvelle holding, c’est trois fois rien. » Une inquiétude partagée par Élie Lazzarotti, coordinateur régional de la CGT-métallurgie « Comment voulez-vous qu’ils réussissent à redresser une entreprise déjà en difficulté ? »
245 salariés travaillent à PMTC Mandeure
Mutares vient d’investir deux millions d’euros pour développer le scooter Pulsion Evo, sorti en début d’année. De quoi tenir l’année 2026, voire 2027. Un montant pas suffisant pour le syndicat. « Il nous faudrait au minimum cinq millions de plus », estime Paul Christmann.
« On a sorti le Pulsion Evo, mais derrière on n’a aucun projet en cours », s’inquiète le délégué syndical. Sa crainte : que l’entreprise ferme ses portes. Actuellement, 245 salariés travaillent à Peugeot Motocycles sur le site de Mandeure. Mais depuis l’arrivée de Mutares en 2023, qui a racheté les parts de l’indien Mahindra, Paul Christmann a recensé 50 emplois perdus. Le délégué syndical dénonce un dispositif d’attrition : « Les gens sont dégoûtés et ils partent d’eux-mêmes. »
Élie Lazzarotti, coordinateur régional de la CGT-métallurgie, dénonce les procédés de Mutares. « Ils reprennent une boîte et la gardent trois ans. Ensuite, ils l’a refile à une holding. Cette dernière la garde entre un et trois ans avant de la liquider. »
Cette inquiétude s’inscrit, qui plus est, dans un contexte industriel difficile pour la région, marqué par les difficultés de la filière automobile. « Malheureusement, aujourd’hui, toute la région est en train de souffrir », résume Élie Lazzarotti