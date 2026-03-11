Mandeure : la CGT redoute la fermeture de Peugeot Motocycles

Peugeot Motocycles (PMTC) l’a annoncé début mars dans un communiqué : le fabricant de deux-roues implanté à Mandeure, dans le pays de Montbéliard, s’apprête à repasser sous pavillon français (lire notre article). Le fonds d’investissement allemand Mutares, actuel actionnaire majoritaire, indique avoir reçu « une offre ferme de l’équipe de direction actuelle ». Les trois dirigeants devraient, d’ici le deuxième semestre 2026, détenir la société. La société redeviendra ainsi 100 % française.

Une annonce qui ne surprend pas Paul Christmann, délégué syndical CGT à Peugeot Motocycles : « Mutares aurait dû partir en 2025. Mais comme ça s’est mal passé au niveau des ventes de véhicules et qu’on était toujours en déficit, ils sont restés pour 2026. » Ce dernier se souvient que l’ancien actionnaire majoritaire, l’indien Mahindra, avait fait appel à Mutares pour redresser la société (lire notre article).

Le directeur général, le directeur financier et le directeur des ressources humaines de Peugeot Motocycles ont créé une holding avec un capital social de 100 000 euros. Ils vont racheter les parts à Mutares pour un euro symbolique. Le délégué syndical partage ses craintes : « Le capital social de la nouvelle holding, c’est trois fois rien. » Une inquiétude partagée par Élie Lazzarotti, coordinateur régional de la CGT-métallurgie « Comment voulez-vous qu’ils réussissent à redresser une entreprise déjà en difficulté ? »