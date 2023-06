Mandeure : bientôt un 2-roues électrique fabriqué à Peugeot Motocycles

« Cette collaboration stratégique permettra à DAB Motors de franchir une nouvelle étape. Avec le soutien de Peugeot Motocycles, DAB Motors produira bientôt ses motos électriques en série et les livrera dans le monde entier », a déclaré Simon Dabadie, directeur général et fondateur de DAB Motors. « L’essence des deux marques est ancrée dans la production en France”, insiste Sébastien Mas, président de Peugeot Motocycles. « Nous sommes très fiers de fabriquer nos gammes premium localement, de préserver notre expertise et de contribuer à la croissance de l’industrie française”, a-t-il ajouté.