Luxeuil : Cattinair poursuit son redressement

L’air traverse les ventilateurs à une vitesse de 20 à 25 mètres par secondes et est chargé de matière qui peut provoquer du bruit et de l’usure. Le projet de modernisation de ces ventilateurs, qui équipent presque toute la gamme d’extracteurs d’air de Cattinair, en est au début de son développement, soit au 9e mois sur un total de trois ans de travail, avant même de rentrer dans la phase d’industrialisation.

L’entreprise a été créée en 1959 à Pont-de-Roide par Gabriel Cattin, qui a lancé ses premiers systèmes de dépoussiérage. Le cœur de son activité est l’extraction d’air par aspiration et le dépoussiérage, y compris dans les milieux présentant des risques d’explosion. La collaboration avec l’entreprise Parisot l’a conduit à s’en rapprocher et à créer le site de production de Luxeuil. Après sa vente en 2000, l’entreprise a connu de multiples vicissitudes, jusqu’à frôler la liquidation judiciaire. Elle a été finalement reprise en 2016 par des entreprises client-fournisseur de Haute-Saône. MRM Process détient 58 % du capital ; Profilux, 27 % ; et Gindro 15 %.

« Il a fallu cinq ans pour rétablir la situation », a souligné Julien Faucogney, dirigeant de l’entreprise. La reprise de l’entreprise s’est effectuée avec 53 salariés. Elle en compte aujourd’hui 150, avec un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros. L’objectif est de le porter à 30 millions. Outre le siège à Brognard et le site de production à Luxeuil, Cattinair compte des agences à Lyon, Toulouse, Angers et Lens. Elles ont pour rôle à la fois commercial, technique (analyse du besoin et réponse à ce besoin) et de mise en route des systèmes, sachant que Cattinair ne sous-traite que le montage et le câblage.

Elle fournit ses produits aux secteurs du bois, de l’agriculture (céréaliers, semenciers), du bio-énergie, du recyclage (en pleine expansion) et de l’isolation.