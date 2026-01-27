Haute-Saône : près de 12 millions d’euros pour soutenir 15 projets de France 2030

15 projets de Haute-Saône bénéficient d’un soutien de 11,9 millions d’euros au titre de plusieurs appels à projet régionaux et nationaux, dans le cadre de France 2030, annonce la préfecture, dans un communiqué. « Les échanges ont mis en évidence la bonne mise en œuvre des subventions attribuées par les opérateurs de l’État (ADEME, Bpifrance, Caisse des dépôts), la grande majorité des projets étant en phase opérationnelle ou en cours d’instruction », salue la préfecture.
Un seul dossier, d’un montant limité (52 000 euros), a été résilié « du fait d’un choix économique qui s’écartait du cadre des projets subventionnables ». D’autres appels à projets sont lancés jusqu’à fin 2016 ; 11,8 millions d’euros, à l’échelle régionale, peuvent être mobilisés.
Une scierie, un fabricant de matériel électrique, un établissement scolaire
Parmi les projets soutenus figure la scierie Genet, implantée à Luxeuil-les-Bains, pour un projet de biomasse. Gestamp, à Fontagney, est accompagnée pour un projet de nouveaux modules d’assemblage pour produire les composants des véhicules électriques.
Le projet haut-saônois le plus soutenu par le volet national est Imasonic qui est un fabricant de matériel électronique établi à Voray-sur-L’ognon. Ce projet permet le développement d’imagerie et traitements médicaux par ultrason. Knauf Fibre, à La Côte, est soutenu pour un projet de modernisation et d’augmentation des capacités de production des produits de panneau en laine de bois.
Les projets soutenus par France 2030 ne financent pas uniquement des entreprises. L’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) de Vesoul, connu sous le nom d’Agrocampus » est également accompagné dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt « compétences et métiers d’avenir », afin d’adapter l’offre de formation locale aux évolutions techniques de la filière agricole.