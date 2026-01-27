Haute-Saône : près de 12 millions d’euros pour soutenir 15 projets de France 2030

Parmi les projets soutenus figure la scierie Genet, implantée à Luxeuil-les-Bains, pour un projet de biomasse. Gestamp, à Fontagney, est accompagnée pour un projet de nouveaux modules d’assemblage pour produire les composants des véhicules électriques.

Le projet haut-saônois le plus soutenu par le volet national est Imasonic qui est un fabricant de matériel électronique établi à Voray-sur-L’ognon. Ce projet permet le développement d’imagerie et traitements médicaux par ultrason. Knauf Fibre, à La Côte, est soutenu pour un projet de modernisation et d’augmentation des capacités de production des produits de panneau en laine de bois.

Les projets soutenus par France 2030 ne financent pas uniquement des entreprises. L’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) de Vesoul, connu sous le nom d’Agrocampus » est également accompagné dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt « compétences et métiers d’avenir », afin d’adapter l’offre de formation locale aux évolutions techniques de la filière agricole.