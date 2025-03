Les infrastructures de recharge des véhicules électriques restent insuffisantes en Europe et très inégalement réparties, un frein à l’achat dénoncé de longue date par la filière automobile. La Commission veut « accélérer le déploiement des bornes de recharge » et va mobiliser 570 millions d’euros à cet effet entre 2025 et 2026

La Commission va mettre en place et soutenir une Alliance pour les véhicules connectés et autonomes afin de combler le retard dans les logiciels et technologies clé aujourd’hui dominées par la Chine et les Etats-Unis. L’industrie européenne pourra ainsi mutualiser des ressources dans ces domaines où les économies d’échelle sont cruciales, sans être freinée par les règles de concurrence. Stéphane Séjourné veut par ailleurs « harmoniser les règles d’utilisation et de tests de la voiture autonome en Europe » afin de faciliter leur déploiement sur les routes.