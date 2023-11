L’ACEA a aussi renouvelé jeudi son appel à la “neutralité technologique”. Elle demande “des alternatives viables pour des carburants/substances spécifiques”, sous-entendant que les biocarburants et carburants synthétiques pourraient jouer un rôle grandissant.

Le lobby des constructeurs européens demande également qu’on leur garantisse “l’accès aux matières premières critiques” via des “accords d’échange avec d’autres Etats”, alors que les batteries des voitures électriques sont composées de nombreuses matières peu extraites en Europe, comme le lithium ou le cobalt, et souvent raffinées en Chine.

D’après l’ACEA, l’industrie automobile représente 13 millions d’emplois en Europe et 7% du produit intérieur brut de l’Union. Mercredi matin, M. de Meo a été reconduit à la tête de l’association pour un deuxième et dernier mandat d’un an, selon les statuts du groupe de pression. Le deuxième constructeur européen, Stellantis (Peugeot, Fiat, Chrysler) a quitté l’ACEA en 2022 pour créer sa propre structure.