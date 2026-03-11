L’impressionnante cure de jouvence du barrage de Colombier-Fontaine

Une fois les travaux finis et les turbines mises en route, la production annuelle du site pourra alimenter l’équivalant de 600 à 700 ménages. « L’énergie produite ici va être revendue à EDF », précise François Romatier. Une production d’énergie qui varie en fonction du débit du Doubs. « Avoir une crue, ce n’est pas forcément avoir une meilleure production », apprend le chef de projet. L’objectif des turbines est de maximiser la production en fonction du débit, notamment lorsque celui-ci est faible. Alors, les pics de débit ne signifient pas pic de production.

En temps normal, le débit moyen du Doubs sur cette section est de 40 m3 par seconde. « Il y a un mois, lors de la crue, le débit était 12 fois supérieur, soit 500 m3 par seconde », se souvient François Romatier. La nouvelle centrale n’a pas de moyen d’influence sur le Doubs. Par manque de retenue d’eau, impossible d’accélérer ou ralentir le cours d’eau. « On a, ce qu’on appelle, un clapet pour pouvoir augmenter le débit si besoin et protéger la centrale », rectifie le chef de projet.