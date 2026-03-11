L’impressionnante cure de jouvence du barrage de Colombier-Fontaine

La grue a déposé les deux turbines pesant chacune onze tonnes au barrage de Colombier-Fontaine le 10 mars 2026.
La grue a déposé les deux turbines pesant chacune onze tonnes au barrage de Colombier-Fontaine le 10 mars 2026. | ©Le Trois – Jade Belleville
Reportage

Nouvelle étape dans la rénovation de la centrale hydraulique de Colombier-Fontaine : les deux turbines ont été installées. Le producteur et fournisseur d’énergie Dream Energy, porteur du projet, prévoit la mise en service de la centrale en septembre.

« Danger centrale hydroélectrique », annonce un panneau à l’entrée du chantier. La rénovation de la centrale hydraulique de Colombier-Fontaine a passé une nouvelle étape. Et pas des moindres. Ce mardi 10 mars, accrochées à une grue, les deux turbines sont transportées du camion de livraison à leur socle définitif. Le grutier, assis dans sa cabine, déplace à plusieurs mètres du sol les turbines. Pesant chacune onze tonnes, mesurant 3,50 m d’envergure et valant un million d’euros l’unité, rien n’est laissé au hasard. « Le risque aujourd’hui, c’était si le vent atteignait les 50 km/h », explique François Romatier, chef de projet chez Dream Energy. La grue a été installée dans la matinée pour la mise en place des turbines produites par la société allemande Watec Hydro.

La centrale approvisionnera l’équivalent de 600 à 700 foyers

Une fois les travaux finis et les turbines mises en route, la production annuelle du site pourra alimenter l’équivalant de 600 à 700 ménages. « L’énergie produite ici va être revendue à EDF », précise François Romatier. Une production d’énergie qui varie en fonction du débit du Doubs. « Avoir une crue, ce n’est pas forcément avoir une meilleure production », apprend le chef de projet. L’objectif des turbines est de maximiser la production en fonction du débit, notamment lorsque celui-ci est faible. Alors, les pics de débit ne signifient pas pic de production. 

En temps normal, le débit moyen du Doubs sur cette section est de 40 m3 par seconde. « Il y a un mois, lors de la crue, le débit était 12 fois supérieur, soit 500 m3 par seconde », se souvient François Romatier. La nouvelle centrale n’a pas de moyen d’influence sur le Doubs. Par manque de retenue d’eau, impossible d’accélérer ou ralentir le cours d’eau. « On a, ce qu’on appelle, un clapet pour pouvoir augmenter le débit si besoin et protéger la centrale », rectifie le chef de projet.

Mise en service prévue pour septembre

« On est venu construire notre centrale dans l’ancienne centrale », explique François Romatier. Le site était anciennement une filature installée le long du Doubs. Cette dernière possédait déjà une turbine hydraulique pour garantir son approvisionnement en énergie. Au-dessus de ces turbines, un bâtiment sera construit pour accueillir des équipements électriques tels que l’alternateur. « Il permet de convertir l’énergie des turbines en électricité », explique François Romatier. Même si toute la gestion de la centrale sera automatisée, un gardien sera présent sur site.  

En 2015, le producteur et fournisseur d’électricité rachète le bâtiment. Mais, en 2017, la centrale est victime d’un incendie et doit être rénovée. « Le budget de travaux est un peu supérieur à trois millions d’euros », expose François Romatier. Le chantier ayant commencé en août 2025, il devrait prendre fin en septembre. Le dernier volet sera l’installation d’un passage pour les poissons et pour les canoës. 

Dream Energy n’en est pas à son premier coup d’essai. Le groupe possède 17 centrales hydroélectriques en France. « Cette année, on a deux projets en rénovation. Celui-ci et un autre dans le Cantal », termine le chef de projet. En 2023, la puissance annuelle de Dream Energy avoisinait les 15 MW.

Nos derniers articles

Siège de la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort.

À Belfort, La CCI prend les devants pour faire face aux grandes mutations

Parce qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, la CCI du Territoire de Belfort accompagne les entreprises pour anticiper les transitions économiques et éclairer les zones d’ombre avant qu’elles ne deviennent des obstacles majeurs. À travers ses actions, ses groupes de travail et ses événements, elle observe ce que vivent les dirigeants, détecte les signaux et met en circulation des informations que l’on n’entend pas toujours. Pour rester dans le coup, plusieurs sujets majeurs méritent aujourd’hui une attention soutenue et des actions ciblées.
,
Nord Franche-Comté : un déclin démographique et de l’emploi entamé en 1982

Municipales : les points chauds à surveiller dans le pays de Montbéliard

Les élections municipales sont programmées les 15 et 22 mars. Alors que la campagne est dans sa dernière ligne droite, la rédaction a repéré les points chauds à surveiller dans le pays de Montbéliard, alors qu’il est toujours difficile de construire ensuite un équilibre pour gouverner l’agglomération qui compte 72 communes.
,
Atelier de montage de la Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs.

Stellantis : des soucis d’approvisionnement entraînent l’annulation de séances à Sochaux

L’approvisionnement en boites de vitesse des véhicules hybrides non-rechargeables est très tendu. Cela conduit Stellantis à arbitrer entre ses différents sites de production. Trois séances sont annulées ce mercredi 11 et jeudi 12 mars à l’usine de Sochaux. Le numéro vert, lié aux situations de crise, n’est cependant pas activé.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

88 Appartements8 Immeubles57 Maisons15 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC