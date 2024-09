Une nouvelle passerelle dès octobre entre Lougres et Colombier-Fontaine

La future passerelle mesurera 200 mètres et sera composée de dix passerelles mises à la suite avec six travées et cinq piles dans le Doubs, similaires à l’existant. De la même manière qu’aujourd’hui, il y aura la passerelle qui franchit le Doubs, mais également deux autres passerelles d’accès, en guise de rampes accessibles aux personnes à mobilité réduite et permettant l’écoulement de l’eau, côté Lougres et Colombier- Fontaine.