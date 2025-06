Montbéliard mise sur l’hydroélectricité au barrage des Neufs Moulins

Le site des Neufs Moulins, mentionné dès 1760 sur la carte de Cassini, devient propriété de la famille Sahler en 1823. Une filature de coton y est édifiée, puis un tissage mécanique, modernisés au fil du XIXe siècle. L’usine emploie jusqu’à 235 ouvriers et produit plusieurs centaines de tonnes de filés et tissus, en partie issus de coton américain, indien et levantin.

Ravagée par un incendie en 1891, elle est reconstruite et poursuit son activité sous différents noms jusqu’à son rachat en 1937 par les Filatures et Tissages Japy. L’activité cesse en 1959. Rachetés par la commune en 1965, les bâtiments sont transformés en ateliers municipaux (en savoir plus ici).