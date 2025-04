À Montbéliard, les habitants peuvent investir dans le futur réseau de chaleur

Dalkia, en collaboration avec la ville de Montbéliard va étendre et moderniser le réseau du chauffage urbain de la Petite-Hollande. Le chantier prévoit à la fois la rénovation des infrastructures existantes et la création d’une nouvelle chaufferie biomasse (lire notre article). Deux chaudières de forte puissance (6 et 4 MW), un stockage thermique de 200 m³ et des panneaux photovoltaïques seront installés pour produire une chaleur locale et verte.

Avec ces travaux, la part d’énergies renouvelables passera de 63 % à 97 %. Plus de 7 400 équivalents-logements seront alimentés, avec une TVA réduite à 5,5 %. En parallèle, le « projet permettra d’éviter l’émission de plus de 6 100 tonnes de CO₂ par an, l’équivalent de 3 300 voitures en moins sur les routes », détaille la Ville.

Pour soutenir ce projet, une campagne de financement participatif est lancée sur la plateforme Enerfip. Objectif : collecter 400 000 euros auprès des habitants, dans un premier temps uniquement ceux de Montbéliard. Le ticket d’entrée est fixé à 50 euros, avec un plafond de 5 000 euros. En contrepartie, les participants recevront un taux d’intérêt fixe de 7,2 % brut par an. « Les fonds collectés seront affectés à la construction de l’espace de stockage d’énergie, ainsi qu’à l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la nouvelle chaufferie biomasse », détaille encore la municipalité.