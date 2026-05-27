Les services santé et services sociaux dénoncent leurs conditions de travail

« Nous sommes éducatrices », explique Nicoline qui accompagne les familles à domicile. « On accompagne les familles en difficulté, mais on n’est pas reconnu dans ce que l’on fait et le salaire ne suit pas », déplore-t-elle. Entre le travail un week-end sur deux, les horaires à rallonges et le manque de valorisation, les mauvaises conditions de travail ne datent pas d’hier. « On pourrait mériter un petit peu plus », regrette-t-elle.

« Le salaire, c’est une chose, mais s’il y avait déjà les effectifs », déplore Olivier de la Fondation Arc-en-ciel. Il évoque un cercle vicieux. À cause des mauvaises conditions de travail, de plus en plus de personnes se mettent en arrêt de travail. Conséquence : ceux qui restent ont davantage de travail à charge et s’épuisent. Autre problématique, la prise en charge des enfants via le service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). « Normalement, notre travail est d’offrir une prestation complète avec psychomotricien, orthophoniste, psychologue, éducateur. Mais, il y a des enfants qui n’ont pas droit aux soins. » En cause, un manque de moyens attribués pour l’ensemble des soignants.

Hervé, jeune retraité de l’Adapei 90, est lui aussi venu prêter main-forte à ses collègues avec son gilet de la CFDT sur le dos. « J’avais l’impression, avant de prendre ma retraite, qu’avec le manque de personnel et l’évolution de la réalité, d’être moins avec les gens. » Olivier le confirme : « Les financeurs, ce qu’ils veulent, ce sont des tableaux Excel. » Une dimension humaine, pourtant pilier de leur travail, disparaît petit à petit.