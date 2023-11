Selon l’association européenne qui a analysé les données de 2019 à 2023, les prix des petits véhicules – tels que la Peugeot 208 (Stellantis), la série Ibiza de la marque espagnole Seat (Volkswagen) ou encore la Twingo de Renault – ont augmenté de “près de 6 000 euros” en quatre ans, soit une hausse de “37 à 56%”. Durant la même période, les prix des classes A et B de Mercedes – des modèles plus chers – ont connu une hausse des prix “de 38% et de 37% respectivement”, a souligné T&E.