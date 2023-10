Les points de recharge des véhicules électriques multipliés par 6 d’ici 2025 dans le Territoire de Belfort

Selon ce schéma en cours de finalisation, on projette l’implantation de 600 points de charge sur le domaine public pour 2025, 1 300 pour 2030 et 2 200 pour 2035. Avec le déploiement des véhicules électriques Optymo, des bornes seront aussi réservées à ces voitures dans l’agglomération. À l’échelle nationale, 8 millions de voitures électriques sont attendues en 2030 et 17 millions en 2035. À titre de comparaison, 38,7 millions de véhicules particuliers circulaient en France au 1er janvier 2022, selon le ministère de la Transition écologique. Au mois de septembre, les véhicules électriques et hybrides ont dépassé les 25 % de part de marché des ventes de véhicules neufs. Une première.

Ces projections prennent en compte les projets de bornes accessibles au public installés par des opérateurs privés, par exemple sur des parkings de zones commerciales. Territoire d’énergie 90 complètera les besoins et veillera au maillage des implantations, en fonction des utilisations et des flux de circulation. Une dynamique régionale assure « une cohérence », indique Jean-Marc Jacques, chargé de mission à l’association Bourgogne-Franche-Comté Mobilité électrique. L’idée est d’éviter des zones blanches sur les axes de flux, d’éviter les doublons de part et d’autres d’une frontière départementale, de repérer les zones touristiques. « Ces schémas, c’est la bonne borne, au bon endroit, à la bonne puissance pour le bon usage », assure Jean-Marc Jacques. Trouver le bon endroit n’est pas forcément simple non plus, pointe Nathalie Lombard, la directrice du syndicat, surtout que 80 à 90 % des charges sont à domicile ou au travail. Donc, « on raisonne pour 10 à 20 % des charges », replace Jean-Marc Jacques.

La forte puissance est attendue sur les axes de flux, là où on doit recharger rapidement. Chez soi ou à l’entreprise, une petite puissance est suffisante. Autre avantage de disposer d’un schéma directeur, que les travaux de terrassement nécessaires au raccordement sont pris en charge à hauteur de 75 % par Enedis. « Cela va attirer les investisseurs », estime Michel Blanc, le président de Territoire d’énergie 90. « L’écosystème se met en place », rassure également le spécialiste, conscient de devoir faire de « la pédagogie ». Et ce sera l’objectif du 1er Salon de la mobilité électrique, organisé les 20 et 21 octobre à l’AtraXion (lire ci-dessous).