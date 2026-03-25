Les nouvelles ambitions de Peugeot

Au classement européen des marques automobiles, Peugeot, l’une des quatorze marques de Stellantis, apparait en cinquième position, avec 5,8 % de parts de marché pour les deux premiers mois de 2026, a indiqué Alain Favey ce lundi 23 mars à Belchamp, lors d’une rencontre avec la presse. Volkswagen est en tête avec 10,2 %, devant Toyota avec 6,7 % et Renault avec 6,4 %. « Notre objectif est d’atteindre 7 % de marché en 2030, a fixé Alain Favey. Autrement dit, être sur le podium. »

Pour atteindre cet objectif, Alain Favey mise sur ce qu’il appelle une « potion magique », dont les ingrédients sont le design, l’innovation et l’ADN sportif (avec la 205 GTI en point de référence). Côté sport, le dirigeant de la marque évoque notamment le futur lancement de la e-208 GTI, mais aussi le centenaire de la présence de la marque aux 24-Heures du Mans ; le directeur général l’avait déjà évoqué lors de la présentation du nouveau maillot du FC Sochaux-Montbéliard et du retour de la marque comme partenaire du club (lire notre article).

Côté design, Alain Favey se félicite des réussites des voitures de segment B : de la 205 à la 208, ce sont 22 millions d’exemplaires vendus depuis 1983. La 208 reste dans le top 3 des voitures du segment en Europe, alors que la version actuelle a été lancée en 2019.