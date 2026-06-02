Les infos à savoir sur le centre R&D de Stellantis à Belchamp

Au sein des trois locaux présentés, un élément est primordial, Stellantis adapte le centre de recherche et de développement de Belchamp aux véhicules électriques. Premier arrêt dans le local tout neuf du centre R&D : le Battery safety lab. Inauguré en janvier ce local a pour mission de tester la résistance des batteries électriques (lire notre article). Notamment en cas de départ de feu. « C’est un bâtiment unique en France, unique en Europe, unique au monde », rappelle-t-on.

Autre spécificité du site de Belchamp, il accueille une chambre aérodynamique (lire notre article). Ces deux dernières années, le groupe automobile a investi sept millions d’euros dans ce local pour l’adapter aux véhicules électriques. La chambre a un double objectif, tester l’aérodynamique avec une soufflerie allant jusqu’à 230 km/h et tester la résistance au climat. « Nous allons pouvoir descendre jusqu’à -30°C et monter jusqu’à 55°C », précise Mathias Dalier, responsable des essais thermiques.