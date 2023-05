Les fins limiers du fisc sur la piste des grandes fraudes fiscales

À la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), ils sont 480, dont environ 350 dans cet immeuble de Pantin (Seine-Saint-Denis), à tenter de démasquer montages transfrontaliers complexes et autres tentatives d’escamoter l’impôt. Dans leur viseur : les grands groupes, cibles de la lutte anti-fraude que le gouvernement entend renforcer. Leur organisation, leurs comptes, leurs flux financiers…

Ces enquêteurs accèdent au “coeur du réacteur” des entreprises, soulignent plusieurs d’entre eux, rencontrés par l’AFP dans le bureau de leur patron Marc Emptaz, au cinquième et dernier étage du bâtiment. Dans le vaste local à la vue dégagée trône un coffre-fort où sont conservés les dossiers les plus sensibles. “On en a un beaucoup plus impressionnant que ça”, plaisante Bénédicte Pogu, cheffe de la brigade économie numérique, informatique et conseil. C’est l’une des 25 brigades de la DVNI, chargées chacune d’un domaine d’activité précis (automobile, banque, agroalimentaire, etc.) et secondées par des consultants – internes – pour les dossiers les plus difficiles.