Les Finances Publiques du Territoire de Belfort chassent les fraudes

En cette période de campagne déclarative, la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort (lire notre article), rappelle qu’elle a également un rôle de contrôle contre les fraudes. « Il y a une action volontariste qui est mise en place à toutes les étapes de nos procédures. Dans le cas de la déclaration d’impôts sur le revenu, on a un dispositif de détection potentielle des fraudes qui est réalisé dans l’ensemble du parcours déclaratif », souligne Valérie Usson, directrice départementale.

L’objectif des services : s’assurer entre autres que les dépenses déclarées par les usagers, ouvrant droit à un crédit d’impôts, soient véridiques. « L’idée, c’est d’éviter la fraude, donc la prendre suffisamment en amont pour qu’elle n’ait pas lieu », complète Valérie Usson.