La direction générale des finances publiques veut ralentir l’utilisation des chèques

En 10 ans, l’usage du chèque a chuté de plus de 75 %. Il ne représente aujourd’hui plus que 4,5 % des paiements. « Dans le département, on gère encore directement ou via des centres d’encaissement national 112 000 chèques sur une année. 80 % concerne des chèques relatifs à des factures de collectivités locales », révèle Lise Goasdoué, adjointe à la directrice départementale, Valérie Usson (lire notre article).
L’objectif de la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP), est d’amener les usagers à se détourner des chèques pour utiliser d’autres moyens de paiement plus simples et sécurisés. « Cela peut être le virement ou le prélèvement », indique l’adjointe à la directrice. Le paiement par chèque comporte certains risques. La DGFIP prévient : « Le chèque est un des moyens sur lesquels on observe le plus de fraude par vol ou substitution. » En gommant l’ordre du chèque, certaines personnes réussissent à le détourner. « Ce mode de paiement a un coût à la fois pour l’administration et aussi pour l’usager, avec encore une fois l’incertitude en termes de délai de traitement, de crainte que le chèque ne soit pas bien arrivé », souligne l’adjointe à la directrice.
Accompagner les usagers durant la transition
Alors que l’on pourrait croire que les usagers utilisant encore le chèque sont les personnes âgées. La direction départementale des finances publiques dément ce stéréotype. « On s’aperçoit que même des jeunes parents qui déposent leurs enfants à la crèche ou à la garderie ne sont pas forcément les premiers utilisateurs des applications. Alors même qu’ils les utilisent à titre personnel dans leur vie quotidienne », apprend Lise Goasdoué.
Afin que le changement de mode de paiement se déroule au mieux, la direction générale des finances publiques accompagne les usagers. « Aujourd’hui, toutes les collectivités locales proposent justement, pour régler ses factures, un prélèvement enfin un virement tout est possiblement dématérialisé », met en avant Lise Goasdoué. Pourtant, toutes les collectivités n’ont pas encore passé le cap.