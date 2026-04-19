La direction générale des finances publiques veut ralentir l’utilisation des chèques

En 10 ans, l’usage du chèque a chuté de plus de 75 %. Il ne représente aujourd’hui plus que 4,5 % des paiements. « Dans le département, on gère encore directement ou via des centres d’encaissement national 112 000 chèques sur une année. 80 % concerne des chèques relatifs à des factures de collectivités locales », révèle Lise Goasdoué, adjointe à la directrice départementale, Valérie Usson (lire notre article).

L’objectif de la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP), est d’amener les usagers à se détourner des chèques pour utiliser d’autres moyens de paiement plus simples et sécurisés. « Cela peut être le virement ou le prélèvement », indique l’adjointe à la directrice. Le paiement par chèque comporte certains risques. La DGFIP prévient : « Le chèque est un des moyens sur lesquels on observe le plus de fraude par vol ou substitution. » En gommant l’ordre du chèque, certaines personnes réussissent à le détourner. « Ce mode de paiement a un coût à la fois pour l’administration et aussi pour l’usager, avec encore une fois l’incertitude en termes de délai de traitement, de crainte que le chèque ne soit pas bien arrivé », souligne l’adjointe à la directrice.