Campagne déclarative 2026 : ce qu’il faut retenir dans le Territoire de Belfort

« On a quand même peu de nouveautés fiscales cette année. Mais d’un autre côté, ça fait du bien aussi un peu de stabilité à la fois pour les usagers, mais aussi pour les agents de service des impôts », convient Valérie Usson, directrice des finances publiques du Territoire de Belfort. Quelques changements sont tout de même à noter. Voici une liste non exhaustive.

Au niveau des prélèvements sociaux, il existe désormais deux taux de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. « Au lieu du taux unique qu’il existait avant qui était de 9,2 %, on a maintenant un taux de droit commun de 10,6 % qui est applicable par principe pour revenus du patrimoine et au produit de placement », précise Alain Prillard, responsable du service des impôts des particuliers.

Une autre nouveauté concerne les dons aux associations. Pour les donations effectuées à partir du 14 octobre 2025, le plafond de versement n’est plus à 1 000 euros, mais 2 000 euros. Cela avec un taux majoré de 75 % pour les dons en faveur des organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies.