Campagne déclarative 2026 : ce qu’il faut retenir dans le Territoire de Belfort

Les dates à retenir
Avant même l’ouverture de la grille, une dizaine de personnes attend devant le centre des Finances Publiques du Territoire de Belfort. Et pour cause, depuis le 3 avril, les déclarations papier ont été envoyées aux Terrifortains. Le service de déclaration en ligne est, lui, ouvert depuis le 9 avril. Les dates limites sont déjà fixées : le dépôt papier se termine le 19 mai et la déclaration en ligne le 4 juin.
Concernant la déclaration « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), les usagers ont jusqu’au 30 juin pour le faire. L’avis d’impôt sur les revenus dans l’espace Finances publiques sera disponible entre le 24 et le 31 juillet.
Les nouveautés
« On a quand même peu de nouveautés fiscales cette année. Mais d’un autre côté, ça fait du bien aussi un peu de stabilité à la fois pour les usagers, mais aussi pour les agents de service des impôts », convient Valérie Usson, directrice des finances publiques du Territoire de Belfort. Quelques changements sont tout de même à noter. Voici une liste non exhaustive.
Au niveau des prélèvements sociaux, il existe désormais deux taux de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine. « Au lieu du taux unique qu’il existait avant qui était de 9,2 %, on a maintenant un taux de droit commun de 10,6 % qui est applicable par principe pour revenus du patrimoine et au produit de placement », précise Alain Prillard, responsable du service des impôts des particuliers.
Une autre nouveauté concerne les dons aux associations. Pour les donations effectuées à partir du 14 octobre 2025, le plafond de versement n’est plus à 1 000 euros, mais 2 000 euros. Cela avec un taux majoré de 75 % pour les dons en faveur des organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies.
L’application sur téléphone voit ses possibilités s’agrandir. Les usagers ont maintenant accès à une messagerie sécurisée leur permettant de poser des questions, de prendre un rendez-vous ou encore de modifier des éléments de leur déclaration.
Concernant les aides de personnes à domicile, « les usagers devront préciser le montant et le bénéficiaire en fonction de la typologie. Mais la nouveauté c’est que si c’est un organisme auquel il recourt pour faire la prestation d’aide à domicile, il faudra préciser la nature », fait savoir Alain Prillard. Une précision devenue obligatoire.
Dès 2026, l’envoi des avis papier devient optionnel. Les usagers ayant effectué une déclaration en ligne ne reçoivent plus automatiquement leur avis sous format papier. Seules les personnes ayant fait leur déclaration sur papier ou les personnes ayant coché l’option pourront recevoir le papier.
Un accueil multicanal
Pour accompagner les usages lors de cette campagne déclarative, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) renforce ses services.
- Les usagers peuvent poser leurs questions et prendre rendez-vous par téléphone au 0 809 401 401. Un service disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
- Une messagerie sécurisée est disponible sur le site impots.gouv.fr
- Il est également possible de se déplacer en prenant un rendez-vous directement sur place ou par téléphone.
Les chiffres dans le Territoire de Belfort
En 2026, le Territoire de Belfort compte 80 891 foyers fiscaux, 507 de plus par rapport à la campagne déclarative de 2025. 47,79 % d’entre eux sont imposables, soit 38 659 foyers. Concernant les moyens de déclaration, la majorité se fait en ligne (59,51 %), contre 10 915 foyers qui déclarent en version papier. 26,99 % des foyers fiscaux du territoire ont bénéficié de la déclaration automatique.
Les déclarations par smartphone connaissent un regain important. En 2024, seulement 840 foyers avaient fait une déclaration par ce canal. En 2025, ce sont 1 559 déclarations effectuées, soit une progression de 85,56 %.
Passer du papier au numérique
« On ne désespère pas de convertir les usagers à la dématérialisation », expose Valérie Usson. Le mot d’ordre : accompagner les foyers à effectuer leur déclaration en ligne et non sur papier. La directrice liste plusieurs avantages. Il y a un gain de temps, puisque les déclarations papier peuvent arriver jusqu’au 24 avril. « Ils ont la possibilité de revenir sur leur déclaration, de modifier s’il y a une erreur », précise Valérie Usson. La date limite de déclaration en ligne étant après la date limite de dépôt papier.
Où se situent les permanences ?
Nouveaux horaires du services des impôts des particuliers du Territoire de Belfort : 1, place de la Révolution française à Belfort du 27 avril au 29 mai 2026
- lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
- mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30
Les autres permanences
- 1er régiment d’Artillerie : vendredi 17 avril
- UTBM Sevenans : mardi 21 avril
- EFS Grandvillars : mardi 5 mai
- EFS Valdoie : jeudi 7 mai
- EFS Giromagny : mardi 12 mai
- EFS Beaucourt : vendredi 22 mai