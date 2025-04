Impôts : toutes les infos utiles pour les foyers du Territoire de Belfort

Enfin, plusieurs permanences sont organisées dans le département. À partir du 28 avril, le centre des impôts de Belfort adapte ses horaires. Il ouvrira les lundis et jeudis toute la journée, et le matin uniquement les autres jours. Des permanences auront également lieu à Bourogne, Grandvillars, Valdoie, Giromagny et Delle – cette dernière étant spécialement dédiée aux travailleurs frontaliers (voir date ci dessus)