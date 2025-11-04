Les chiffres du 3e trimestre confortent la trajectoire de Delfingen

Le chiffre d’affaires de Delfingen s’établit à 95,4 millions d’euros au 3e trimestre 2025, en retrait de 4,7 % par rapport à la même période de 2024. L’industriel propose des solutions de protection des câblages électriques pour différents types d’industries (automobile, robotique, mining, agriculture, énergies…).

À taux de change constant, la baisse ne serait que de 1,1 %. Surtout, l’entreprise a arrêté l’activité « tubes pour transferts de fluides » (FTT), qui s’inscrit dans son plan de restructuration Impulse 2026 (lire notre article). Et à périmètre constant, sans cet arrêt, l’activité serait en hausse de 4 %.

Ce choix stratégique correspond à la volonté de la direction d’améliorer sa marge opérationnelle, qui s’obtient en calculant le ration entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires, mesurant la part des ventes qui crée de la valeur. Cette donnée illustre la performance de l’entreprise. L’arrêt du contrat FTT vise justement à améliorer la marge opérationnelle, assure Delfingen dans son communiqué. Fin 2024, cette marge était de 1,6 %. Pour fin 2025, l’entreprise vise toujours une marge opérationnelle supérieure à 7 %, une performance qui sera « conjuguée à une hausse de sa génération de trésorerie et à une réduction significative de son levier d’endettement ».