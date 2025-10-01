Les dirigeants de Delfingen renforcent leur actionnariat dans l’entreprise

Ascom participation, une société détenue par des membres du comité exécutif de Delfingen, vient de clore une opération de rachat d’actions de l’entreprise. Ce sont 185 000 titres qui ont été achetés par les dirigeants de cet équipementier automobile, au fonds Nobel. Un premier bloc de 92 500 titres a été acquis au mois d’août (lire notre article). Et un second bloc de 92 500 titres a été achetés ce mardi 30 septembre ; dans les deux cas, l’action était achetée à 27 euros l’unité. Ce fonds est connu pour prendre des parts dans des entreprises françaises cotées en Bourse, comme Delfingen afin de les accompagner et les aider à se développer.
La famille Streit détient 2/3 de Delfingen
Cette participation représente 7,1 % du capital de l’entreprise. Aujourd’hui, Ascom Participation détient ainsi 13,02 % du capital de Delfingen. « Cette transaction s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l’implication des dirigeants dans la trajectoire de Delfingen », indiquait l’entreprise dans un communiqué, au mois d’août. « La famille Streit, fondatrice du Groupe Delfingen, est l’actionnaire de référence et détient directement ou indirectement plus des 2/3 des droits de vote », rappelle, par ailleurs, l’entreprise sur son site Internet. L’entreprise est présidée par Gérald Streit.
Le groupe, basé à Anteuil dans le Doubs, est spécialisé dans la protection des câblages pour l’automobile et l’industrie. Il emploie 3 800 personnes dans 21 pays. La publication des résultats du premier semestre est prévue le 15 septembre, après Bourse.