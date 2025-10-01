PUB

Les dirigeants de Delfingen renforcent leur actionnariat dans l’entreprise

Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.
Les dirigeants de Delfingen renforcent leur actionnariat dans l’entreprise. | ©Delfingen

Ascom Participation, une société détenue par des membres du comité exécutif de Delfingen, vient de racheter 7,1 % du capital du groupe. Cette participation s’élève aujourd’hui au total à 13,02 %.

Ascom participation, une société détenue par des membres du comité exécutif de Delfingen, vient de clore une opération de rachat d’actions de l’entreprise. Ce sont 185 000 titres qui ont été achetés par les dirigeants de cet équipementier automobile, au fonds Nobel. Un premier bloc de 92 500 titres a été acquis au mois d’août (lire notre article). Et un second bloc de 92 500 titres a été achetés ce mardi 30 septembre ; dans les deux cas, l’action était achetée à 27 euros l’unité. Ce fonds est connu pour prendre des parts dans des entreprises françaises cotées en Bourse, comme Delfingen afin de les accompagner et les aider à se développer.

La famille Streit détient 2/3 de Delfingen

Cette participation représente 7,1 % du capital de l’entreprise. Aujourd’hui, Ascom Participation détient ainsi 13,02 % du capital de Delfingen. « Cette transaction s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l’implication des dirigeants dans la trajectoire de Delfingen », indiquait l’entreprise dans un communiqué, au mois d’août. « La famille Streit, fondatrice du Groupe Delfingen, est l’actionnaire de référence et détient directement ou indirectement plus des 2/3 des droits de vote », rappelle, par ailleurs, l’entreprise sur son site Internet. L’entreprise est présidée par Gérald Streit.

Le groupe, basé à Anteuil dans le Doubs, est spécialisé dans la protection des câblages pour l’automobile et l’industrie. Il emploie 3 800 personnes dans 21 pays. La publication des résultats du premier semestre est prévue le 15 septembre, après Bourse.

Nos derniers articles

drapeau français

Alsace-Moselle : les Malgré-nous auront droit à l’inscription « Mort pour la France »

Les Malgré-nous, ces Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde guerre mondiale, pourront bientôt avoir droit à l'inscription "Mort pour la France" sur les monuments, a indiqué lundi le Souvenir français.
,
Aymen Boutoutaou, attaquant et milieu offensif du FC Sochaux-Montbéliard, au mois d'août 2025, contre le Stade briochin.

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau le 3 octobre

Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le championnat de National, ce vendredi 3 octobre. Il se déplace à Concarneau, dans le cadre de la 9e journée. Les Jaune et Bleu sont toujours 2e, même s'ils n'ont pas joué le week-end dernier.
,
Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Stellantis : l’usine de Sochaux annule des séances en octobre

L’usine Stellantis de Sochaux ne travaillera pas plusieurs jours en octobre, pour adapter la production aux commandes des Peugeot 3008 et 5008 et aux différents mix des motorisations. La direction rassure que cela n’est pas comme à l’usine de Poissy ou de Mulhouse, qui doivent anticiper un risque de surstock.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC