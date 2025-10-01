Les dirigeants de Delfingen renforcent leur actionnariat dans l’entreprise

Cette participation représente 7,1 % du capital de l’entreprise. Aujourd’hui, Ascom Participation détient ainsi 13,02 % du capital de Delfingen. « Cette transaction s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l’implication des dirigeants dans la trajectoire de Delfingen », indiquait l’entreprise dans un communiqué, au mois d’août. « La famille Streit, fondatrice du Groupe Delfingen, est l’actionnaire de référence et détient directement ou indirectement plus des 2/3 des droits de vote », rappelle, par ailleurs, l’entreprise sur son site Internet. L’entreprise est présidée par Gérald Streit.

Le groupe, basé à Anteuil dans le Doubs, est spécialisé dans la protection des câblages pour l’automobile et l’industrie. Il emploie 3 800 personnes dans 21 pays. La publication des résultats du premier semestre est prévue le 15 septembre, après Bourse.