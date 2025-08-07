Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Les dirigeants de Delfingen rachètent des actions du groupe

Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages. | ©Delfingen
Les dirigeants et managers de Delfingen veulent peser un peu plus dans leur entreprise. Le 6 août, ils ont racheté une partie des actions détenues par le fonds d’investissement Nobel. L’opération a été menée via leur société Ascom Participation.

L’opération se fera en deux fois. Une première tranche a eu lieu le 6 août 2025. Dirigeants et managers de Delfingen, via la société Ascom Participation, ont acheté 92 500 actions à 27 euros l’unité après un accord de cession avec le fonds d’investissement Nobel. Un fonds connu pour prendre des parts dans des entreprises françaises cotées en Bourse, comme Delfingen afin de les accompagner et les aider à se développer.

Cette opération représente 3,55 % du capital de Delfingen. Avec celle-ci, les dirigeants détiennent maintenant 9,47 % du groupe. D’ici le 30 septembre, le fonds Nobel doit encore céder un second bloc identique. Cela permettra aux dirigeants de posséder 13,02% du capital de Delfingen

« Cette transaction s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l’implication des dirigeants dans la trajectoire de Delfingen », indique l’entreprise dans un communiqué. 

Le PDG, Gérald Streit, explique que cela permettra aussi d’apporter « une solution de liquidité au fonds NOBEL. Leur accompagnement, fondé sur une compréhension fine des enjeux de Delfingen a été un levier déterminant de notre croissance. »

Le groupe, basé à Anteuil dans le Doubs, est spécialisé dans la protection des câblages pour l’automobile et l’industrie. Il emploie 3 800 personnes dans 21 pays. La publication des résultats du premier semestre est prévue le 15 septembre, après Bourse.

