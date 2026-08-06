Les auto-entrepreneurs de plus en plus nombreux en Franche-Comté

Entre 2024 et 2025, le nombre d’auto-entrepreneurs accompagnés par l’Urssaf Franche-Comté a augmenté de 5,3 % (lire notre article). Fin 2025 39 848 auto-entrepreneurs étaient accompagnés, soit 2 014 de plus en un an.
Au-delà de leur nombre en augmentation, les auto-entrepreneurs ont davantage déclaré un chiffre d’affaires positif. Au quatrième trimestre 2025, six dixièmes d’entre eux, soit 23 534 auto-entrepreneurs ont enregistré un chiffre d’affaires positif. Une augmentation de 4,5 % en un an. D’après la moyenne de l’Urssaf, chaque auto-entrepreneur économiquement actif déclare 4 705 euros de chiffre d’affaires par trimestre.
Ces chiffres positifs s’appliquent dans l’ensemble de la Franche-Comté. Mais sont d’autant plus marqués dans le Doubs et le Jura. Au sein de ces deux départements la hausse des auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires atteint les 5 %.
Une croissance annuelle à 10 %
Une grande majorité des secteurs d’activités bénéficient de cette augmentation en nombre et en chiffre d’affaires. Néanmoins, certaines activités se démarquent par leur croissance importante. Six secteurs dépassent les 10 % de croissance annuelle : les activités de nettoyage ; les métiers de bouche ; les activités spécialisées de design, graphisme et infographie ; les activités de services administratifs et de soutien ; le transport routier de fret et le déménagement ; les taxis et VTC.
Des secteurs au ralenti
Cela n’empêche pas certaines activités de voir le nombre d’auto-entrepreneurs économiquement actifs reculer. Deux secteurs de commerces sont dans ce cas : le commerce de détail alimentaire et le commerce de détail non alimentaire (hors pharmacie). Les activités de postes et de courriers sont aussi en recul. En illustration la fermeture du bureau de poste de Valdoie en octobre prochain (lire notre article). La restauration et le secteur automobile connaissent également le même ralentissement.