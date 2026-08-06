Les auto-entrepreneurs de plus en plus nombreux en Franche-Comté

Entre 2024 et 2025, le nombre d’auto-entrepreneurs accompagnés par l’Urssaf Franche-Comté a augmenté de 5,3 % (lire notre article). Fin 2025 39 848 auto-entrepreneurs étaient accompagnés, soit 2 014 de plus en un an.

Au-delà de leur nombre en augmentation, les auto-entrepreneurs ont davantage déclaré un chiffre d’affaires positif. Au quatrième trimestre 2025, six dixièmes d’entre eux, soit 23 534 auto-entrepreneurs ont enregistré un chiffre d’affaires positif. Une augmentation de 4,5 % en un an. D’après la moyenne de l’Urssaf, chaque auto-entrepreneur économiquement actif déclare 4 705 euros de chiffre d’affaires par trimestre.

Ces chiffres positifs s’appliquent dans l’ensemble de la Franche-Comté. Mais sont d’autant plus marqués dans le Doubs et le Jura. Au sein de ces deux départements la hausse des auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires atteint les 5 %.