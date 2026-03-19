Belfort : l’Urssaf et les Casques bleus s’unissent pour aider les chefs d’entreprise en difficulté

De gauche à droite: Bernard Hennequin, vice-président et Caroline Debouvry, présidente des Casques bleus; Isabelle Spagnol, directrice Urssaf Franche-Comté, et Damien Ientile, directeur Urssaf Caisse nationale.
De gauche à droite: Bernard Hennequin, vice-président et Caroline Debouvry, présidente des Casques bleus; Isabelle Spagnol, directrice Urssaf Franche-Comté, et Damien Ientile, directeur Urssaf Caisse nationale. | Photo Urssaf

L’association Casques bleus Nord Franche-Comté et l’Urssaf viennent de signer une convention afin de mettre en place des actions communes pour soutenir les dirigeants d’entreprises confrontés à des difficultés.

En 2025, l’association Casques bleus nord Franche-Comté a accompagné 62 chefs d’entreprises en difficulté. L’association vient de signer une convention de partenariat avec l’Urssaf Franche-Comté. Elle a pour but de renforcer la coopération entre les deux structures au service des dirigeants d’entreprise confrontés à des difficultés économiques, sociales ou organisationnelles.

« L’Urssaf Franche-Comté, acteur central du financement de la protection sociale, mène une double mission : assurer un haut niveau de performance dans la collecte des cotisations et proposer un accompagnement personnalisé aux entreprises. Grâce à son expertise et à ses données économiques, elle est reconnue comme un observateur privilégié de l’activité régionale », affirme l’Urssaf dans un communiqué.

L’Association Casques Bleus Nord Franche-Comté œuvre auprès des dirigeants d’entreprise en difficulté en leur offrant un soutien moral, stratégique et confidentiel. Elle mobilise des entrepreneurs bénévoles pour apporter écoute, conseils et solutions concrètes.

Agir le plus tôt possible

La convention signée prévoit plusieurs actions conjointes, parmi lesquelles :

  • une meilleure connaissance réciproque des missions des deux organisations
  • des actions communes : réunions, webinaires, communications ciblées
  • la promotion croisée des offres de services auprès des publics respectifs des initiatives innovantes pour favoriser le signalement anticipé des difficultés des entrepreneurs
  • un accompagnement coordonné permettant une vision globale du système de protection sociale.

L’objectif de ce partenariat est de renforcer la prévention, d’améliorer l’accompagnement des dirigeants et de favoriser la pérennité des entreprises du territoire.

L’Urssaf encourage les chefs d’entreprise en à solliciter ses services « aussi précocement que possible, afin de pouvoir mettre en œuvre les solutions sur-mesure les plus adaptées au regard de leur prévisionnel d’activité et de trésorerie ».

L’Urssaf participe activement à la détection précoce des difficultés des entreprises et met également en place de manière proactive des mesures préventives pour informer les entreprises en difficulté, les sensibiliser à ses offres d’accompagnement, et établir des contacts directs avec leurs dirigeants. En Franche-Comté, en 2025, 621 entreprises ont été accompagnées via l’octroi de délais de paiement pour un montant total de 13 millions d’euros, précise l’Urssaf.
Elle accompagne aussi les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés de trésorerie. En Franche-Comté en 2025, 2 970 délais de paiements ont été accordés, pour un montant total de 13,4 millions d’euros, soit un montant moyen : 4 500 €. Parallèlement, l’Urssaf mobilise l’action sociale du Conseil de la Protection Sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour prendre charge une partie des cotisations sociales et délivrer des aides financières aux indépendants.

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