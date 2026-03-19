Belfort : l’Urssaf et les Casques bleus s’unissent pour aider les chefs d’entreprise en difficulté

En 2025, l’association Casques bleus nord Franche-Comté a accompagné 62 chefs d’entreprises en difficulté. L’association vient de signer une convention de partenariat avec l’Urssaf Franche-Comté. Elle a pour but de renforcer la coopération entre les deux structures au service des dirigeants d’entreprise confrontés à des difficultés économiques, sociales ou organisationnelles.

« L’Urssaf Franche-Comté, acteur central du financement de la protection sociale, mène une double mission : assurer un haut niveau de performance dans la collecte des cotisations et proposer un accompagnement personnalisé aux entreprises. Grâce à son expertise et à ses données économiques, elle est reconnue comme un observateur privilégié de l’activité régionale », affirme l’Urssaf dans un communiqué.

L’Association Casques Bleus Nord Franche-Comté œuvre auprès des dirigeants d’entreprise en difficulté en leur offrant un soutien moral, stratégique et confidentiel. Elle mobilise des entrepreneurs bénévoles pour apporter écoute, conseils et solutions concrètes.