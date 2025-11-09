Belfort : l’association « Casques bleus » lance une campagne de dons

L’association nord Franc-comtoise Les Casques bleus lancent une campagne de dons sur HelloAsso, avec pour objectif de collecter 80 000 € de dons à travers l’ensemble de la région. Les Casques bleus, association créée en 2018 à la suite du suicide d’un chef d’entreprise, vient en aide aux entrepreneurs en difficulté et potentiellement en détresse psychologique.

Cette collecte de dons est destinée à financer la formation des bénévoles qui accompagnent les chefs d’entreprise en difficulté. « C’est une formation que nous avons montée avec Bruno Bolle-Redat [dirigeant d’un centre de formation de la région] et qui s’inspire des formations d’urgentistes, explique Caroline Debouvry, présidente des Casques bleus. Pour bien accompagner, il faut être bien formé. Il faut par exemple apprendre à prendre du recul, pour que le sac ne soit pas trop lourd en sortant d’un accompagnement. » Plus largement, cette collecte doit permettre d’accompagner le développement de l’association, confrontée à une hausse des dossiers.

« Aujourd’hui, nous faisons face à une crise de croissance : les demandes d’aide explosent. Chaque année, ce sont environ 30 % de dossiers supplémentaires. Plus de 20 % des dossiers traités depuis notre création l’ont été sur la seule année 2025, qui n’est même pas terminée », alerte la newsletter envoyée aux entreprises pour solliciter leur aide. Pendant les dix premiers mois de l’année 2025, Les Casques bleus nord Franche-Comté ont enregistré 52 dossiers d’accompagnement, soit autant que durant toute l’année 2024. Alors qu’auparavant les chefs d’entreprises qui faisaient appel aux Casques bleus géraient des entreprises de moins de dix salariés, les dossiers de 2025 comprennent d’avantages d’entreprises de taille plus importante, de dix à trente salariés.

Dans 40 % des cas, Casques bleus mobilise le dispositif Apesa, qui apporte un soutien psychologique aux chefs d’entreprise qui en ont besoin (à travers des consultations gratuites auprès d’un professionnel). De plus en plus de dossiers accompagnés par les Casques bleus concernent des entreprises qui n’ont pas engagé de procédure auprès du tribunal de commerce. Un point positif, car plus les difficultés sont traitées tôt plus les chances de redresser la situation sont importantes.

Les dons sont recueillis sur la plateforme Helloasso (cliquer ici).

Ces dons ouvrent droit à une déduction fiscale.