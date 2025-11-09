PUB

Belfort : l’association « Casques bleus » lance une campagne de dons

l’association les Casques bleus fait des petits dans d’autres régions
Née en 2018, l'association "Casques bleus" soutient les chefs d'entreprise en difficulté. | © Le Trois - archives

Casques bleus, association de soutien aux chefs d’entreprise en difficulté, lance une campagne de dons sur internet pour développer son activité, notamment en formant ses bénévoles.

L’association nord Franc-comtoise Les Casques bleus lancent une campagne de dons sur HelloAsso, avec pour objectif de collecter 80 000 € de dons à travers l’ensemble de la région. Les Casques bleus, association créée en 2018 à la suite du suicide d’un chef d’entreprise, vient en aide aux entrepreneurs en difficulté et potentiellement en détresse psychologique.
Cette collecte de dons est destinée à financer la formation des bénévoles qui accompagnent les chefs d’entreprise en difficulté. « C’est une formation que nous avons montée avec Bruno Bolle-Redat [dirigeant d’un centre de formation de la région]  et qui s’inspire des formations d’urgentistes, explique Caroline Debouvry, présidente des Casques bleus. Pour bien accompagner, il faut être bien formé. Il faut par exemple apprendre à prendre du recul, pour que le sac ne soit pas trop lourd en sortant d’un accompagnement. » Plus largement, cette collecte doit permettre d’accompagner le développement de l’association, confrontée à une hausse des dossiers.
« Aujourd’hui, nous faisons face à une crise de croissance : les demandes d’aide explosent. Chaque année, ce sont environ 30 % de dossiers supplémentaires. Plus de 20 % des dossiers traités depuis notre création l’ont été sur la seule année 2025, qui n’est même pas terminée », alerte la newsletter envoyée aux entreprises pour solliciter leur aide. Pendant les dix premiers mois de l’année 2025, Les Casques bleus nord Franche-Comté ont enregistré 52 dossiers d’accompagnement, soit autant que durant toute l’année 2024. Alors qu’auparavant les chefs d’entreprises qui faisaient appel aux Casques bleus géraient des entreprises de moins de dix salariés, les dossiers de 2025 comprennent d’avantages d’entreprises de taille plus importante, de dix à trente salariés.
Dans 40 % des cas, Casques bleus mobilise le dispositif Apesa, qui apporte un soutien psychologique aux chefs d’entreprise qui en ont besoin (à travers des consultations gratuites auprès d’un professionnel). De plus en plus de dossiers accompagnés par les Casques bleus concernent des entreprises qui n’ont pas engagé de procédure auprès du tribunal de commerce. Un point positif, car plus les difficultés sont traitées tôt plus les chances de redresser la situation sont importantes.

Les dons sont recueillis sur la plateforme Helloasso (cliquer ici). 
Ces dons ouvrent droit à une déduction fiscale.

Intertitre

Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.Orientis vero limes in longum protentus et rectum ab Euphratis fluminis ripis ad usque supercilia porrigitur Nili, laeva Saracenis conterminans gentibus, dextra pelagi fragoribus patens, quam plagam Nicator Seleucus occupatam auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae inpetrabilis rex, ut indicat cognomentum.

Nos derniers articles

La chute des coûts du pétrole laisse craindre un recul des voitures électriques.

Le secteur automobile européen confronté à des transformations sans précédent

Profits et ventes en berne, marché de la voiture électrique décevant, concurrence de la Chine et "sur-réglementation" de la part de Bruxelles : le secteur automobile européen est "à un moment charnière" de son existence, selon ses acteurs.
Coralie ZIndel (sur cette photo) a relancé une production de bocaux pour les fêtes, avec Stéphanie Izac et sous les conseil de Frank Billiotte. | © Le Trois P.-Y.R.

Valentigney : la Maison du bocal revient pour les fêtes

En difficultés depuis un gros problème de santé de son dirigeant, la Maison du bocal, à Valentigney, a relancé une production de 15 000 conserves qu’elle espère écouler d’ici à Noël. Histoire de se donner le temps de, peut-être, trouver un repreneur.
Une piste cyclable et piétonne longe le nouveau canal des Forges

Belfort: le canal des Forges est désormais à ciel ouvert

Damien Meslot, maire de Belfort, a inauguré ce vendredi 7 novembre le canal de l’étang des Forges ainsi que la piste douce qui le borde. Avant enterré, ce canal est aujourd'hui à ciel ouvert.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC