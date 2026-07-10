Valdoie : l’agence postale communale ferme en octobre

La décision a été prise lors du conseil municipal du 29 juin. L’agence postale communale de Valdoie va fermer ses portes à compter du 1er octobre. Plusieurs explications sont apportées par Michel Zumkeller, maire de la Ville. Il met notamment une raison en avant : le coût.
« Quand j’étais maire, on avait une vrai poste en exercice, qui était locataire de la commune (Michel Zumkeller avant d’être le maire actuel avait été édile entre 2008 et 2017, NDLR). Ma prédécesseure (Marie-France Cefis, NDLR) a décidé de fermer la poste pour créer une agence postale communale », retrace le maire actuel (lire notre article). Aujourd’hui, l’agence postale communale est gérée par la Ville. Couplée à France Services, elle coûte 30 000 euros à la commune par an. « Quand on avait une poste, elle nous louait un local de 1 400 euros. La poste prenait en charge le personnel, les charges et tout. Ça ne nous coûtait rien, au contraire, cela nous rapportait un loyer. » Avec l’augmentation des charges liées à l’agence, la compensation versée par La Poste à la commune ne suffit pas à couvrir les coûts. La convention avec La Poste arrivant à son terme, la mairie de Valdoie a la possibilité de fermer l’agence postale.
La solution est envisagée par le maire. Les services postaux de l’agence sont redirigés vers deux commerces de la commune : Le Valdoyen et Super U. « Comprenant notamment des opérations de retraits, d’envoi et d’affranchissement de courriers et colis », est-il écrit dans l’extrait du registre de délibération. Ce que confirme la direction de la Poste Bourgogne-Franche-Comté. Le maire insiste : « Les plages d’ouverture sont beaucoup plus importantes. »
Une agence postale couplée à France Services
Cette fermeture ne fait pas l’unanimité. C’est le cas de Marie-France Cefis, ancienne maire de la Valdoie et élue d’opposition depuis mars. « Normalement, les élus se battent pour maintenir des services publics dans leur commune. » Elle dénonce la perte de ce service de proximité. Marie-France Cefis explique qu’entre janvier et avril, l’agence postale a enregistré 6 445 clients.
Même si certains services pourraient être effectués dans les commerces locaux, l’élue craint que ce ne soit pas le cas de l’ensemble des services. « Ça ne sera pas du tout le même service rendu puisque dans l’agence postale, il y avait un service financier avec des retraits et des dépôts d’argent possibles. Beaucoup de personnes âgées ont leur retraite sur des comptes de La Poste. » De plus, aujourd’hui l’agence postale est couplée avec France Services, ce qui permet aux habitants de se retrouver dans un même lieu pour les deux services. « Les gens venaient pour un service postal et découvraient les services de France Services. C’était un duo gagnant. »
Sur ce sujet, Michel Zumkeller assure qu’en fermant l’agence postale la qualité de France Services sera améliorée. « Les agents France Services sont mobilisés pour faire du Colissimo, ils n’ont plus le temps de faire du France Services. » L’intégralité des salariés, employés par la Ville, seront resteront dans les locaux pour assurer le conseil à la population.
Des inquiétudes dans le village voisin
« C’est vraiment un problème pour la population de Valdoie et je sais que Sermamagny s’est aussi manifesté », insiste Marie-France Cefis. Dans un communiqué, Sandrine Follot-Zanon et Joseph Gebel, élus d’opposition à la mairie de Sermamagny, dénoncent eux-aussi cette fermeture. « On nous parle de proximité, mais sur le terrain, on éloigne chaque année un peu plus les services publics des habitants. Ce sont les villages que l’on condamne progressivement », dénonce l’élue. Elle insiste, même si l’agence postale se situe à Valdoie, cela aura des conséquences sur les habitants de Sermamagny. « Les services publics doivent être pensés à l’échelle du bassin de vie et pas seulement à l’échelle de la commune concernée. » Pour protester contre cette fermeture, une pétition a été lancée sur internet.
Contactée, la direction de la Poste de Bourgogne-Franche-Comté assure que : « La fermeture de l’Agence Postale Communale de Valdoie résulte d’une décision du conseil municipal de Valdoie. La Poste, qui n’est pas à l’origine de cette décision, accompagne la commune sur le plan administratif dans sa mise en œuvre. »