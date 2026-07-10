Valdoie : l’agence postale communale ferme en octobre

La décision a été prise lors du conseil municipal du 29 juin. L’agence postale communale de Valdoie va fermer ses portes à compter du 1er octobre. Plusieurs explications sont apportées par Michel Zumkeller, maire de la Ville. Il met notamment une raison en avant : le coût.

« Quand j’étais maire, on avait une vrai poste en exercice, qui était locataire de la commune (Michel Zumkeller avant d’être le maire actuel avait été édile entre 2008 et 2017, NDLR). Ma prédécesseure (Marie-France Cefis, NDLR) a décidé de fermer la poste pour créer une agence postale communale », retrace le maire actuel (lire notre article). Aujourd’hui, l’agence postale communale est gérée par la Ville. Couplée à France Services, elle coûte 30 000 euros à la commune par an. « Quand on avait une poste, elle nous louait un local de 1 400 euros. La poste prenait en charge le personnel, les charges et tout. Ça ne nous coûtait rien, au contraire, cela nous rapportait un loyer. » Avec l’augmentation des charges liées à l’agence, la compensation versée par La Poste à la commune ne suffit pas à couvrir les coûts. La convention avec La Poste arrivant à son terme, la mairie de Valdoie a la possibilité de fermer l’agence postale.

La solution est envisagée par le maire. Les services postaux de l’agence sont redirigés vers deux commerces de la commune : Le Valdoyen et Super U. « Comprenant notamment des opérations de retraits, d’envoi et d’affranchissement de courriers et colis », est-il écrit dans l’extrait du registre de délibération. Ce que confirme la direction de la Poste Bourgogne-Franche-Comté. Le maire insiste : « Les plages d’ouverture sont beaucoup plus importantes. »