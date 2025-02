L’emploi salarié industriel atteint un niveau historiquement bas dans l’automobile

Le taux de chômage augmente de 0,2 point en Bourgogne-Franche-Comté pour atteindre 6,7 %, bien que la région reste parmi les moins touchées de France. « Avec 9,0 %, le Territoire de Belfort demeure le seul département de la région où le taux de chômage est plus élevé qu’au niveau national », détaille l’Insee. tandis que le Jura et la Côte-d’Or restent sous la barre des 6 %.

Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) progresse fortement (+1,1 %), une hausse plus marquée qu’au niveau national (+0,2 %). Sur un an, l’augmentation atteint 2,1 %, avec une accélération pour les hommes (+3,6 %) et les 25-49 ans (+2,4 %). Le nombre total d’inscrits à France Travail en Bourgogne-Franche-Comté (catégories A, B, C) s’établit à 196 000, stable par rapport au trimestre précédent (en savoir plus ici).