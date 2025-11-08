Le secteur automobile européen confronté à des transformations sans précédent

Sans forcément tomber dans les prédictions les plus noires, dirigeants, mais aussi syndicalistes et ONG environnementales, sont d’accord sur les bouleversements en cours. Le patron de Mercedes, Ola Källenius, évoque « une transformation comme on en voit tous les cent ans, dans un environnement balayé par un ouragan force 5 ». Tandis que Marylise Léon, à la tête de la CFDT, a qualifié le moment d’« historique » et de « charnière », devant la presse cette semaine également.

De fait, le marché automobile n’a pas retrouvé ses niveaux d’avant covid. Les ventes de véhicules neufs en Europe ont reculé de quelque 3 millions d’unités en Europe en 2024 par rapport à 2019, à 10,6 millions. Pour la France seulement, la chute est de 22 % (2,21 millions d’unités en 2019, 1,72 million en 2024). Olivier Hanoulle, expert automobile au cabinet Roland Berger, explique le sentiment du secteur par trois facteurs : voiture électrique, protectionnisme américain et montée en puissance de la Chine. « L’Europe doit accomplir la transition vers la voiture électrique la plus rapide du monde. Les Chinois ont démarré bien avant nous, sans viser la fin du moteur thermique en 2035, et les Etats-Unis », dirigés par Donald Trump, « s’électrifient lentement », relève-t-il.