Le recensement 2026 commence dans 756 communes de Bourgogne-Franche-Comté

Le recensement annuel de la population va commencer ce jeudi 15 janvier. En fait, il faudrait parler de recensement partiel : toutes les communes ne sont pas concernées et les plus grandes ne sont recensées que partiellement. Pour les communes, 1/5e d’entre elles sont recensées chaque année, par roulement, dans chaque département (voir la liste ci-dessous pour le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône). Les villes de plus de 10 000 habitants sont quant à elles recensées chaque année, mais sur un échantillon de 8 %.
1490 agents recenseurs dans la région
Le recensement relève de l’Etat, qui confie à l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) l’organisation et le contrôle du recensement. Les communes, quant à elles, on pour mission de préparer et de réaliser la collecte, en lien avec l’Insee : ce sont les communes qui recrutent les agents recenseurs. En Bourgogne-Franche-Comté, 1490 agents recenseur vont être mobilisés pour recenser 284 000 logements dans 756 communes.
Dans le Territoire de Belfort, ils seront 60 pour 13 200 logements ; dans le Doubs 270 pour 53 600 logements ; en Haute-Saône 160 pour 25 300 logements.
A l’échelon national, 5 millions de logement sont recensés, dans 8000 communes de France.
A quoi ça sert, le recensement ?
A quoi sert le recensement ? A dénombrer la population, pourrait-on répondre… Concrètement, le recensement permet d’établir ce qu’on appelle la « population de référence » qui entre en ligne de compte dans environ 350 lois et décrets. C’est cette « population de référence » qui permet de fixer la DGF, dotation globale de fonctionnement, somme versée chaque année par l’Etat aux communes. C’est elle qui permet d’établir le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune ; c’est elle qui détermine le nombre de pharmacies sur un territoire. Le recensement permet également aux élus de prendre des décisions sur l’implantation d’équipement sportifs, sur les moyens de transports, d’estimer les besoins en logements. Il permet aussi d’avoir une vision sur le mode de vie et les besoins des Français, afin de mieux identifier les besoins en équipements. Par exemple, depuis 2024, de nouvelles questions portent sur le télétravail ou sur la limitation de l’activité en lien avec un handicap.
Un questionnaire en ligne, mais aussi sur papier
Les agents recenseurs ont pour mission d’informer les occupants des logements concernés qu’ils doivent répondre au questionnaire de recensement. Le questionnaire en ligne est privilégié, mais il est toujours possible de répondre sur formulaire papier. L’Insee indique que 96% des habitants répondent au recensement. Le questionnaire est divisé en trois parties : le logement (caractéristiques, confort, équipements), la liste des habitants du logements (nombre d’occupants, liens familiaux), et des questionnaires individuels.
Des agents recenseurs pour aider et accompagner
Les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle avec leur photo et signée par le maire de la commune. A Belfort, ils sont également identifiables par un vêtement fourni par la Ville.
Globalement, les agents recenseurs fournissent aux habitants dès le 15 janvier des notices avec code d’accès au questionnaire internet, soit dans les boîtes aux lettres, soit en main propre. Si les habitants ne veulent pas ou ne peuvent pas répondre sur internet, ils déposent des questionnaires papier qu’ils reviennent chercher quelques jours plus tard.
La Ville de Belfort indique que « pour les maisons individuelles, les Belfortains peuvent remplir le questionnaire en ligne via le site www.le-recensement-et-moi.fr, à l’aide des identifiants reçus par courrier. Les agents recenseurs peuvent les accompagner si nécessaire. Pour les logements collectifs, les agents se déplacent directement pour expliquer la démarche et recueillir les réponses. En cas d’absence, un avis de passage est laissé afin de permettre un contact ultérieur. »
A Montbéliard, la commune précise que « les six agents recenseurs ont d’ores et déjà fait une tournée de reconnaissance, afin de vérifier les adresses et le nombre de logements. Un courrier d’information et de la documentation générale sont ainsi déposés dans les boîtes aux lettres des personnes habitant les foyers sélectionnés. Les questionnaires sont ensuite complétés et récupérés plus tard après avoir fixé un rendez-vous. Certaines personnes peuvent être momentanément indisponibles ou astreintes à des horaires particuliers. Dans ce cas, elles ne doivent pas hésiter à le faire savoir. Elles peuvent pour cela appeler le service Population Réglementation au 03 81 99 22 22. »
Les statistiques sur le recensement dans les communes sont communiquées en fin d’année.
Les communes concernées dans le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône
Voici la liste des communes où la population sera recensée en 2026 dans le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône
Territoire de Belfort
Auxelles-Haut; Banvillars; Belfort; Bessoncourt; Châtenois-les-Forges; Cunelières; Danjoutin; Étueffont; Évette-Salbert; Faverois; Lacollonge; Menoncourt; Montbouton; Montreux-Château; Pérouse; Recouvrance; Roppe; Sevenans; Vézelois; Villars-le-Sec
Doubs
Abbans-Dessous; Appenans; Arcey; Arçon; Arc-sous-Montenot; Audincourt
Badevel; Bavans; Belleherbe; Besançon; Val-d’Usiers; Le Bizot Blussans; Bremondans; La Bretonnière; Bretigney-Notre-Dame; Brey-et-Maison-du-Bois; Burgille; Burnevillers
Chalezeule; Chamesol; Champlive; Chantrans; Charmauvillers; Châteauvieux-les-Fossés; Châtillon-Guyotte; Châtillon-le-Duc; Chay; Chemaudin et Vaux; Chevigney-sur-l’Ognon; Chevroz; Chouzelot; Pays-de-Clerval; Corcelles-Ferrières; Courtetain-et-Salans; Cubrial; Cusance; Cussey-sur-Lison; Cussey-sur-l’Ognon
Dambenois; Damprichard; Dasle; Désandans; Devecey
Échenans; Echevannes; Épenouse; Épenoy; Esnans; Éternoz-Vallée du Lison; Exincourt; Bethoncourt; Fertans; Flagey; Flagey-Rigney; Fleurey; Fontain; Fontaine-lès-Clerval; Fontenelle-Montby; Les Fontenelles; Franois
Gellin; Gémonval; Germondans; Glamondans; Glère; La Grange; Granges-Narboz; Les Grangettes; Grosbois
L’Hôpital-du-Grosbois
Jallerange; Jougne;
Laire; Laissey; Lanans; Landresse; Laviron; Levier; Liesle
Malpas; Mazerolles-le-Salin; Mesmay; Métabief; Montagney-Servigney; Montandon; Montbéliard; Montferrand-le-Château; Montperreux; Montrond-le-Château; Mouthe
Neuchâtel-Urtière
Osselle-Routelle; Ougney-Douvot; Ouvans
Paroy; Pierrefontaine-les-Varans; Le Val; Pontarlier; Pouilley-Français; Pouligney-Lusans; La Prétière
Rang; Rochejean; Rosureux; Rougemontot; Ruffey-le-Château
Saint-Point-Lac; Saône; Sauvagney; Séchin; La Sommette
Thoraise; Thurey-le-Mont; Trépot; Tressandans
Vaire; Valentigney; Valonne; Vaudrivillers; Vellevans; Vergranne; Le Vernoy; Villars-Saint-Georges; Villars-sous-Dampjoux; Villers-Saint-Martin
Haute-Saône
Achey; Adelans-et-le-Val-de-Bithaine; Ailloncourt; Aisey-et-Richecourt; Athesans-Étroitefontaine; Attricourt; Aux-lès-Cromary; Authoison; Autrey-lès-Cerre; Auvet-et-la-Chapelotte; Auxon
Baignes; Bard-lès-Pesmes; Les Bâties; Baulay; Bay; Beaumotte-lès-Pin; Belfahy; Betoncourt-Saint-Pancras; Bougnon; Bouhans-et-Feurg; Bouhans-lès-Montbozon; Boulot; Bourguignon-lès-Morey; Boursières
Champtonnay; Chantes; La Chapelle-lès-Luxeuil; Charcenne; Chaumercenne; Chavanne; Cintrey; Clairegoutte; Colombier
Courcuire; Cult
Dampvalley-Saint-Pancras; La Demie
Esboz-Brest; Etobo
Fahy-lès-Autrey; Faymont; Ferrières-lès-Ray; Filain; Flagy; Frahier-et-Chatebier; Fretigney-et-Velloreille; Froideterre
Gézier-et-Fontenelay; Girefontaine; Gouhenans
Haut-du-Them-Château-Lambert; Héricourt; Hurecourt; Hyet
Larret; Lieffrans; Lomont; Loulans-Verchamp; Lure; Luze
Magny-Jobert; Magny-lès-Jussey; Malans; Mandrevillars; Marnay; Maussans; Melincourt; Menoux; Mignavillers; Montarlot-lès-Rioz; Montigny-lès-Cherlieu; Montigny-lès-Vesoul; Montureux-et-Prantigny; La Roche-Morey
Navenne; Neurey-lès-la-Demie; Neuvelle-lès-la-Charité; La Neuvelle-lès-Scey
Ormoiche; Ouge
Passavant-la-Rochère; Perrouse; Plancher-Bas; Polaincourt-et-Clairefontaine; Pomoy; Pontcey; Preigney; Purgerot; Pusy-et-Épenoux
Ranzevelle; Rignovelle; Roy
Saint-Rémy-en-Comté; Saint-Sauveur; Servance-Miellin; Seveux-Motey
Tincey-et-Pontrebeau; Trésilley
Valay; Vallerois-le-Bois; Vaux-le-Moncelot; Velleclaire; Vesoul; La Villedieu-en-Fontenette; Villers-lès-Luxeuil; Villers-sur-Saulnot; La Voivre