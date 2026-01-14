Le recensement 2026 commence dans 756 communes de Bourgogne-Franche-Comté

La campagne de recensement de 2026 va commencer ce jeudi 15 janvier.
La campagne de recensement de 2026 va commencer ce jeudi 15 janvier. | © Le Trois P.-Y.R.
Décryptage

Le recensement annuel va commencer en Bourgogne-Franche-Comté le jeudi 15 janvier et s’achèvera le 22 février (le 14, pour les communes de moins de 10 000 habitants). 20 communes du Territoire de Belfort, 126 du Doubs et 108 de la Haute-Saône sont concernées.

Le recensement annuel de la population va commencer ce jeudi 15 janvier. En fait, il faudrait parler de recensement partiel : toutes les communes ne sont pas concernées et les plus grandes ne sont recensées que partiellement. Pour les communes, 1/5e d’entre elles sont recensées chaque année, par roulement, dans chaque département (voir la liste ci-dessous pour le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône). Les villes de plus de 10 000 habitants sont quant à elles recensées chaque année, mais sur un échantillon de 8 %.

1490 agents recenseurs dans la région

Le recensement relève de l’Etat, qui confie à l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) l’organisation et le contrôle du recensement. Les communes, quant à elles, on pour mission de préparer et de réaliser la collecte, en lien avec l’Insee : ce sont les communes qui recrutent les agents recenseurs. En Bourgogne-Franche-Comté, 1490 agents recenseur vont être mobilisés pour recenser 284 000 logements dans 756 communes.
Dans le Territoire de Belfort, ils seront 60 pour 13 200 logements ; dans le Doubs 270 pour 53 600 logements ; en Haute-Saône 160 pour 25 300 logements.
A l’échelon national, 5 millions de logement sont recensés, dans 8000 communes de France.

A quoi ça sert, le recensement ?

A quoi sert le recensement ? A dénombrer la population, pourrait-on répondre… Concrètement, le recensement permet d’établir ce qu’on appelle la « population de référence » qui entre en ligne de compte dans environ 350 lois et décrets. C’est cette « population de référence » qui permet de fixer la DGF, dotation globale de fonctionnement, somme versée chaque année par l’Etat aux communes. C’est elle qui permet d’établir le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune ; c’est elle qui détermine le nombre de pharmacies sur un territoire. Le recensement permet également aux élus de prendre des décisions sur l’implantation d’équipement sportifs, sur les moyens de transports, d’estimer les besoins en logements. Il permet aussi d’avoir une vision sur le mode de vie et les besoins des Français, afin de mieux identifier les besoins en équipements. Par exemple, depuis 2024, de nouvelles questions portent sur le télétravail ou sur la limitation de l’activité en lien avec un handicap.

Un questionnaire en ligne, mais aussi sur papier

Les agents recenseurs ont pour mission d’informer les occupants des logements concernés qu’ils doivent répondre au questionnaire de recensement. Le questionnaire en ligne est privilégié, mais il est toujours possible de répondre sur formulaire papier. L’Insee indique que 96% des habitants répondent au recensement. Le questionnaire est divisé en trois parties : le logement (caractéristiques, confort, équipements), la liste des habitants du logements (nombre d’occupants, liens familiaux), et des questionnaires individuels.

Des agents recenseurs pour aider et accompagner

Les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle avec leur photo et signée par le maire de la commune. A Belfort, ils sont également identifiables par un vêtement fourni par la Ville.
Globalement, les agents recenseurs fournissent aux habitants dès le 15 janvier des notices avec code d’accès au questionnaire internet, soit dans les boîtes aux lettres, soit en main propre. Si les habitants ne veulent pas ou ne peuvent pas répondre sur internet, ils déposent des questionnaires papier qu’ils reviennent chercher quelques jours plus tard.
La Ville de Belfort indique que « pour les maisons individuelles, les Belfortains peuvent remplir le questionnaire en ligne via le site www.le-recensement-et-moi.fr, à l’aide des identifiants reçus par courrier. Les agents recenseurs peuvent les accompagner si nécessaire. Pour les logements collectifs, les agents se déplacent directement pour expliquer la démarche et recueillir les réponses. En cas d’absence, un avis de passage est laissé afin de permettre un contact ultérieur. »
A Montbéliard, la commune précise que « les six agents recenseurs ont d’ores et déjà fait une tournée de reconnaissance, afin de vérifier les adresses et le nombre de logements. Un courrier d’information et de la documentation générale sont ainsi déposés dans les boîtes aux lettres des personnes habitant les foyers sélectionnés. Les questionnaires sont ensuite complétés et récupérés plus tard après avoir fixé un rendez-vous. Certaines personnes peuvent être momentanément indisponibles ou astreintes à des horaires particuliers. Dans ce cas, elles ne doivent pas hésiter à le faire savoir. Elles peuvent pour cela appeler le service Population Réglementation au 03 81 99 22 22. »
Les statistiques sur le recensement dans les communes sont communiquées en fin d’année.

Les communes concernées dans le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône

Voici la liste des communes où la population sera recensée en 2026 dans le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône

Territoire de Belfort
Auxelles-Haut; Banvillars; Belfort; Bessoncourt; Châtenois-les-Forges; Cunelières; Danjoutin; Étueffont; Évette-Salbert; Faverois; Lacollonge; Menoncourt; Montbouton; Montreux-Château; Pérouse; Recouvrance; Roppe; Sevenans; Vézelois; Villars-le-Sec

Doubs
Abbans-Dessous; Appenans; Arcey; Arçon; Arc-sous-Montenot; Audincourt
Badevel; Bavans; Belleherbe; Besançon; Val-d’Usiers; Le Bizot Blussans; Bremondans; La Bretonnière; Bretigney-Notre-Dame; Brey-et-Maison-du-Bois; Burgille; Burnevillers
Chalezeule; Chamesol; Champlive; Chantrans; Charmauvillers; Châteauvieux-les-Fossés; Châtillon-Guyotte; Châtillon-le-Duc; Chay; Chemaudin et Vaux; Chevigney-sur-l’Ognon; Chevroz; Chouzelot; Pays-de-Clerval; Corcelles-Ferrières; Courtetain-et-Salans; Cubrial; Cusance; Cussey-sur-Lison; Cussey-sur-l’Ognon
Dambenois; Damprichard; Dasle; Désandans; Devecey
Échenans; Echevannes; Épenouse; Épenoy; Esnans; Éternoz-Vallée du Lison; Exincourt; Bethoncourt; Fertans; Flagey; Flagey-Rigney; Fleurey; Fontain; Fontaine-lès-Clerval; Fontenelle-Montby; Les Fontenelles; Franois
Gellin; Gémonval; Germondans; Glamondans; Glère; La Grange; Granges-Narboz; Les Grangettes; Grosbois
L’Hôpital-du-Grosbois
Jallerange; Jougne;
Laire; Laissey; Lanans; Landresse; Laviron; Levier; Liesle
Malpas; Mazerolles-le-Salin; Mesmay; Métabief; Montagney-Servigney; Montandon; Montbéliard; Montferrand-le-Château; Montperreux; Montrond-le-Château; Mouthe
Neuchâtel-Urtière
Osselle-Routelle; Ougney-Douvot; Ouvans
Paroy; Pierrefontaine-les-Varans; Le Val; Pontarlier; Pouilley-Français; Pouligney-Lusans; La Prétière
Rang; Rochejean; Rosureux; Rougemontot; Ruffey-le-Château
Saint-Point-Lac; Saône; Sauvagney; Séchin; La Sommette
Thoraise; Thurey-le-Mont; Trépot; Tressandans
Vaire; Valentigney; Valonne; Vaudrivillers; Vellevans; Vergranne; Le Vernoy; Villars-Saint-Georges; Villars-sous-Dampjoux; Villers-Saint-Martin

Haute-Saône

Achey; Adelans-et-le-Val-de-Bithaine; Ailloncourt; Aisey-et-Richecourt; Athesans-Étroitefontaine; Attricourt; Aux-lès-Cromary; Authoison; Autrey-lès-Cerre; Auvet-et-la-Chapelotte; Auxon
Baignes; Bard-lès-Pesmes; Les Bâties; Baulay; Bay; Beaumotte-lès-Pin; Belfahy; Betoncourt-Saint-Pancras; Bougnon; Bouhans-et-Feurg; Bouhans-lès-Montbozon; Boulot; Bourguignon-lès-Morey; Boursières
Champtonnay; Chantes; La Chapelle-lès-Luxeuil; Charcenne; Chaumercenne; Chavanne; Cintrey; Clairegoutte; Colombier
Courcuire; Cult
Dampvalley-Saint-Pancras; La Demie
Esboz-Brest; Etobo
Fahy-lès-Autrey; Faymont; Ferrières-lès-Ray; Filain; Flagy; Frahier-et-Chatebier; Fretigney-et-Velloreille; Froideterre
Gézier-et-Fontenelay; Girefontaine; Gouhenans
Haut-du-Them-Château-Lambert; Héricourt; Hurecourt; Hyet
Larret; Lieffrans; Lomont; Loulans-Verchamp; Lure; Luze
Magny-Jobert; Magny-lès-Jussey; Malans; Mandrevillars; Marnay; Maussans; Melincourt; Menoux; Mignavillers; Montarlot-lès-Rioz; Montigny-lès-Cherlieu; Montigny-lès-Vesoul; Montureux-et-Prantigny; La Roche-Morey
Navenne; Neurey-lès-la-Demie; Neuvelle-lès-la-Charité; La Neuvelle-lès-Scey
Ormoiche; Ouge
Passavant-la-Rochère; Perrouse; Plancher-Bas; Polaincourt-et-Clairefontaine; Pomoy; Pontcey; Preigney; Purgerot; Pusy-et-Épenoux
Ranzevelle; Rignovelle; Roy
Saint-Rémy-en-Comté; Saint-Sauveur; Servance-Miellin; Seveux-Motey
Tincey-et-Pontrebeau; Trésilley
Valay; Vallerois-le-Bois; Vaux-le-Moncelot; Velleclaire; Vesoul; La Villedieu-en-Fontenette; Villers-lès-Luxeuil; Villers-sur-Saulnot; La Voivre

Nos derniers articles

,
L'usine d'incinération du Sertrid, à Bourogne, dans le Territoire de Belfort.

L’usine d’incinération du Sertrid va chauffer près de 20 000 logements

Le Grand Belfort s’associe à Dalkia pour créer un réseau de chauffage urbain écoresponsable, en valorisant la chaleur fatale générée par l’usine d’incinération du Sertrid, à Bourogne.
Louis Deroin quittera la, présidence de la CPME Nord Franche-Comté en février.

Louis Deroin va quitter la présidence de la CPME nord Franche-Comté

L’assemblée générale de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) Nord Franche-Comté aura lieu le 23 février. A l’ordre du jour : l’élection d’un nouveau président. Les vœux de ce lundi 12 janvier à la Chambre de commerce avaient donc un gout particulier pour le président sortant, Louis Deroin, qui s’apprête à passer la main après 17 années de présidence.
Célia, Sarah, Ilyes, Nizar, Lina et Kym avec leurs accompagnateurs : Lucas Vanitou et Sabrina Basbas.

« Bumi Bersama » : le documentaire de six jeunes belfortains partis en périple en Indonésie

Six jeunes entre 17 et 19 ans sont partis en octobre dernier dans un périple solidaire et culturel en Indonésie. En un an, ces Belfortains ont imaginé de A à Z ce voyage avec les associations indonésiennes. De ce périple est né le documentaire « Bumi Bersama » qui retrace leurs joies et leurs contretemps.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC