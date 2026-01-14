Le recensement 2026 commence dans 756 communes de Bourgogne-Franche-Comté

Les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle avec leur photo et signée par le maire de la commune. A Belfort, ils sont également identifiables par un vêtement fourni par la Ville.

Globalement, les agents recenseurs fournissent aux habitants dès le 15 janvier des notices avec code d’accès au questionnaire internet, soit dans les boîtes aux lettres, soit en main propre. Si les habitants ne veulent pas ou ne peuvent pas répondre sur internet, ils déposent des questionnaires papier qu’ils reviennent chercher quelques jours plus tard.

La Ville de Belfort indique que « pour les maisons individuelles, les Belfortains peuvent remplir le questionnaire en ligne via le site www.le-recensement-et-moi.fr, à l’aide des identifiants reçus par courrier. Les agents recenseurs peuvent les accompagner si nécessaire. Pour les logements collectifs, les agents se déplacent directement pour expliquer la démarche et recueillir les réponses. En cas d’absence, un avis de passage est laissé afin de permettre un contact ultérieur. »

A Montbéliard, la commune précise que « les six agents recenseurs ont d’ores et déjà fait une tournée de reconnaissance, afin de vérifier les adresses et le nombre de logements. Un courrier d’information et de la documentation générale sont ainsi déposés dans les boîtes aux lettres des personnes habitant les foyers sélectionnés. Les questionnaires sont ensuite complétés et récupérés plus tard après avoir fixé un rendez-vous. Certaines personnes peuvent être momentanément indisponibles ou astreintes à des horaires particuliers. Dans ce cas, elles ne doivent pas hésiter à le faire savoir. Elles peuvent pour cela appeler le service Population Réglementation au 03 81 99 22 22. »

Les statistiques sur le recensement dans les communes sont communiquées en fin d’année.