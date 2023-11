Le prix des voitures d’occasion se tasse, confirme Aramis Auto

La plateforme a reconditionné et vendu 78 441 voitures sur la période, un chiffre en augmentation de 13,1% sur un an, sur un marché de l’occasion en recul. Les ventes de voitures pré-immatriculées, qui avaient fortement baissé avec le ralentissement de l’industrie automobile, ont rebondi de 10,3%, à 13.622 unités. “Malgré le contexte de marché chahuté, on a continué à performer, et on est optimistes pour 2024”, a souligné Guillaume Paoli. Le groupe compte atteindre les 100 000 voitures vendues en 2023/2024, et générer et doubler son bénéfice opérationnel, grâce à un “travail interne d’amélioration continue”, selon M. Paoli.