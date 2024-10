Le marché automobile français enregistre un 5e mois de baisse consécutif

Les ventes d’hybrides ont poursuivi leur explosion et représentent désormais près de la moitié des ventes (près de 45%). Les voitures essence reculent de 32% sur un an, à 26% de parts de marché, et les diesels continuent à s’effondrer (-39%, 6% du marché), malgré la baisse des prix des carburants. Les voitures électriques sont en baisse (-6%) mais reviennent à 20% de parts de marché, après avoir patiné autour de 16% pendant le printemps et l’été.