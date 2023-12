Le marché automobile européen au ralenti en novembre

Côté hybride rechargeable (qu’on peut brancher sur une prise ou une borne), les ventes ont poursuivi leur chute, notamment en Allemagne, et représentent 8,1% du marché européen depuis le début de l’année. En ce qui concerne les constructeurs, les ventes ont notamment été portées par le leader européen, le groupe Volkswagen (+19,8% sur un an et 26,1% de parts de marché) et par le groupe Renault-Dacia (+19,6% et 10,8% de parts de marché).