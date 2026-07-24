Le groupe Lisi poursuit son excellente dynamique

Au premier semestre, le chiffre d’affaires du groupe industriel Lisi, qui rayonne dans l’aéronautique et l’automobile, s’établit à 942,9 millions d’euros, en hausse de 5,7 %, par rapport à la même période de 2025. Recalculé en fonction des variations des taux de change et des périmètres d’activité, le chiffre d’affaires affiche même une croissance organique de + 9,2 %.

En 2025, le groupe Lisi enregistrait déjà des résultats historiques (lire notre article). Son premier semestre 2026 conforte cette dynamique. Pour la première fois, son résultat opérationnel courant semestriel est même supérieur à 100 millions d’euros, s’établissant à 106,2 millions d’euros ; cet indicateur mesure la rentabilité de l’entreprise. Il est en hausse de 22,8 % par rapport à la même période de 2025.

De son côté, la marge opérationnelle, qui calcule la performance de l’entreprise quand elle produit, s’établit à 11,3 %, contre 9,2 % au premier semestre 2025. Cette amélioration de la rentabilité est « en avance par rapport au plan de marche », indique Lisi dans un communiqué de presse relayant ses résultats financiers. Elle est « soutenue par des gains de productivité́ significatifs et la montée en valeur du portefeuille produits dans les deux divisions », indique-t-il. Le résultat net, quant à lui, s’élève à 62,4 millions d’euros, soit 6,6 % du chiffre d’affaires, qu’il faut comparer aux 38,5 millions d’euros enregistrés au 1er semestre 2025 et qui représentaient 4,3 % du chiffre d’affaires.

Autre indicateur financier intéressant : la capacité d’autofinancement. Elle s’établit à 119,4 millions d’euros, en augmentation de 30,6 millions d’euros par rapport à la même période l’an dernier. « Elle permet de financer l’intégralité du besoin de financement des programmes d’investissements de 48 millions d’euros, indique Lisi. Ces derniers sont essentiellement consacrés à la poursuite des initiatives stratégiques visant à mettre en œuvre des programmes industriels pluriannuels, développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies. » Les investissements concernent largement Lisi Aerospace, pour accompagner la montée en capacité de production.