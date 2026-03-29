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Le forum hydrogène revient à Montbéliard le 8 décembre

Des réservoirs hydrogène conçus par Forvia, lors du forum Hydrogen Business for climate 2021, à Belfort.
Des réservoirs hydrogène conçus par Forvia, lors du forum Hydrogen Business for climate 2021, à Belfort. | ©Le Trois – archives
En bref

Le forum hydrogène, organisé depuis 2020 dans le nord Franche-Comté, est programmé le mardi 8 décembre, à l'Axone de Montbéliard. Il conserve sa formule 2025, sur une journée. Son thème : "Filière H2 sous pression ? Préparons la suite !"

La filière hydrogène ne désarme pas. Et maintient son événement clé du nord Franche-Comté. Le forum hydrogène, organisé depuis 2020 dans le nord Franche-Comté, est programmé le mardi 8 décembre, à l’Axone de Montbéliard. Porté par le pôle véhicule du futur, il maintient son format 2025, sur une journée. Le thème 2026 sera : « Filière H2 sous pression ? Préparons la suite ! »

« Si un ralentissement peut être observé en France, ce n’est pas le cas partout en Europe, et encore moins dans certaines régions du monde (Asie, Moyen-Orient) », replacent les organisateurs. D’ajouter : « Il a même été érigé en tant que priorité nationale dans le cadre du nouveau plan quinquennal en Chine. Et dans plusieurs pays, les projets passent le cap de la décision finale d’investissement. »

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Des projets de production d'hydrogène renouvelable à grande échelle

« Sans un hydrogène à un coût raisonnable, il ne peut pas y avoir de marché, convient le pôle Véhicule du futur, dans sa présentation. La bonne nouvelle, c’est qu’on commence à voir émerger des sites qui vont faire de la production d’hydrogène renouvelable à grande échelle. Et même en France. » Les organisateurs de l’événement recommande de ne pas baisser les bras et de se focaliser sur les cas d’application les plus concrets.

L’évènement proposera encore une fois des conférences pour faire un état des lieux de la filière, des stands d’acteurs de l’hydrogène et des rendez-vous B2B. Les conférences questionneront notamment la concurrence asiatique et les opportunités de coopérations européennes.

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