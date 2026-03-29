Le forum hydrogène revient à Montbéliard le 8 décembre

« Sans un hydrogène à un coût raisonnable, il ne peut pas y avoir de marché, convient le pôle Véhicule du futur, dans sa présentation. La bonne nouvelle, c’est qu’on commence à voir émerger des sites qui vont faire de la production d’hydrogène renouvelable à grande échelle. Et même en France. » Les organisateurs de l’événement recommande de ne pas baisser les bras et de se focaliser sur les cas d’application les plus concrets.