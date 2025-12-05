Philippe Boucly : « L’hydrogène est dans toutes les têtes »

Je suis rentré dans l’industrie gazière en 1977, lorsque l’on construisait l’infrastructure gazière. EDF était en train de fabriquer son programme nucléaire. Qu’est-ce qu’on disait ? « EDF aura trop d’électricité, ils vont donc électrolyser de l’eau. On va aller vers une civilisation de l’hydrogène. » C’était il y a près de cinquante ans. Et on n’y est pas ! Des hauts et des bas, on en a connu. Là, ce qui me paraît majeur, c’est que l’hydrogène est maintenant dans toutes les têtes. La stratégie hydrogène française n’est pas une lubie d’ingénieurs et de politiques français. Plus de soixante-dix pays ont une stratégie hydrogène ou une feuille de route hydrogène. Tout le monde a compris que l’hydrogène fera partie de la solution, même si ce ne sera pas la solution unique. On peut estimer qu’on va trop lentement. Mais actuellement, dans le monde, on produit près d’un million de tonnes d’hydrogène propre. Soit 1 % de la production mondiale. On a mis cinq ans pour faire 1 % ! Regardez combien de temps le nucléaire, le solaire ou l’éolien ont mis pour représenter 1 % de leur domaine. Il faut simplement prendre conscience que ce sont des technologies émergentes…