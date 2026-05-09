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Le fabricant de cuisines professionnelles Rational inaugure une nouvelle usine près de Mulhouse

Une cuisiner plaçant des plats dans un four Rational.
le fabricant Rational a investit 35 millions d'euros dans l'usine près de Mulhouse. | ©Rational

Le groupe allemand Rational, qui fabrique des appareils de cuisson multifonctions pour la restauration, a inauguré mardi une nouvelle usine à Wittenheim près de Mulhouse (Haut-Rhin), un investissement de 35 millions d'euros par lequel il entend plus que doubler sa capacité de production.

(AFP)

Ce nouvel équipement de 18.000 mètres carrés, dont 10.500 dédiés à la production, doit permettre à l’industriel de fabriquer chaque année 25.000 sauteuses multifonction « iVario Pro », contre plus de 10.000 l’an dernier. Destiné aux cuisines professionnelles des cantines ou des restaurants, il s’agit de l’un de deux produits phares de Rational, qui n’en produisait encore que 500 en 2005. La France est le premier marché pour l’appareil iVario, même si 80% de la production part à l’export, vers plus de 120 pays.

De prochains bâtiments en Alsace

Le groupe projette de nouveaux investissements à Wittenheim (lire notre article) dans les prochaines décennies, où le terrain de plus de 10 hectares permet d’envisager l’implantation de deux nouveaux bâtiments de production, pour porter la capacité à 50.000, puis jusqu’à environ 80.000 appareils par an, a souligné devant la presse le président du directoire de l’entreprise, Peter Stadelmann. Le site alsacien « possède l’écosystème industriel et logistique adapté, une localisation européenne stratégique et des compétences industrielles », a-t-il estimé.

Un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros

Les cuves des appareils, actuellement fournies par la maison-mère de Landsberg am Lech (sud de l’Allemagne), seront aussi fabriquées à Wittenheim, « ce qui conduira à de nouvelles embauches », a souligné Reinard Wassmus, directeur technique. Le groupe, qui affiche un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros, emploie 2.700 personnes dans le monde, dont 260 en France.

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