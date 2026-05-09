Le fabricant de cuisines professionnelles Rational inaugure une nouvelle usine près de Mulhouse

(AFP)
Ce nouvel équipement de 18.000 mètres carrés, dont 10.500 dédiés à la production, doit permettre à l’industriel de fabriquer chaque année 25.000 sauteuses multifonction « iVario Pro », contre plus de 10.000 l’an dernier. Destiné aux cuisines professionnelles des cantines ou des restaurants, il s’agit de l’un de deux produits phares de Rational, qui n’en produisait encore que 500 en 2005. La France est le premier marché pour l’appareil iVario, même si 80% de la production part à l’export, vers plus de 120 pays.
De prochains bâtiments en Alsace
Le groupe projette de nouveaux investissements à Wittenheim (lire notre article) dans les prochaines décennies, où le terrain de plus de 10 hectares permet d’envisager l’implantation de deux nouveaux bâtiments de production, pour porter la capacité à 50.000, puis jusqu’à environ 80.000 appareils par an, a souligné devant la presse le président du directoire de l’entreprise, Peter Stadelmann. Le site alsacien « possède l’écosystème industriel et logistique adapté, une localisation européenne stratégique et des compétences industrielles », a-t-il estimé.