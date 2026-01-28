L’aéroport de Bâle-Mulhouse a accueilli 9,6 millions de passagers en 2025

(AFP)
L’EuroAirport, aéroport de Bâle-Mulhouse, a enregistré en 2025 une année record, avec 9,6 millions de passagers, soit un demi-million de plus que son précédent record qui datait de 2019, selon des chiffres présentés ce mardi 27 janvier.
Sur l’année, la plate-forme franco-suisse créée en 1949 a ainsi enregistré une hausse d’environ 8 % de sa fréquentation, une performance légèrement ralentie par rapport à 2024 (+10 %).
Ce résultat dépasse cependant largement les propres prévisions de l’aéroport, qui s’attendait début 2025 à accueillir seulement 9,2 millions de passagers sur l’année, après 8,9 millions en 2024.
+ 9 % de passagers à l'aéroport Bâle-Mulhouse en été
Dans un communiqué, l’EuroAirport a attribué ces bons résultats à la dynamique de la saison estivale, qui s’est traduite par une hausse de 9 % sur un an du nombre de passagers en l’espace de dix semaines. Le fret, qui avait enregistré en 2024 un recul de 1,9 %, a connu en 2025 « une année stable », selon la même source.
L’aéroport, le troisième de suisse derrière Zurich et Genève, et le quatrième de France en région derrière Nice, Marseille et Lyon, est très largement dominé par les vols de la compagnie à bas coût Easyjet. Le site emploie 6 700 personnes « dans divers domaines d’activité », selon le communiqué. La direction a annoncé pour 2026 le lancement d’un programme d’investissement de plus de 500 millions d’euros sur environ sept ans, dont 79 millions dès cette année pour la rénovation de la piste principale.
L’an dernier, l’État français a annoncé la suspension de sa participation financière à un projet de construction de 6 km de voie ferrée destinée à relier directement l’aéroport à la ligne Bâle-Strasbourg. L’aéroport avait dit alors regretter cette décision, la France devant initialement financer un tiers du projet, chiffré au total à 475 millions d’euros.