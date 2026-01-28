L’aéroport de Bâle-Mulhouse a accueilli 9,6 millions de passagers en 2025

L’EuroAirport, aéroport de Bâle-Mulhouse, a enregistré en 2025 une année record, avec 9,6 millions de passagers, soit un demi-million de plus que son précédent record qui datait de 2019, selon des chiffres présentés ce mardi 27 janvier.

Sur l’année, la plate-forme franco-suisse créée en 1949 a ainsi enregistré une hausse d’environ 8 % de sa fréquentation, une performance légèrement ralentie par rapport à 2024 (+10 %).

Ce résultat dépasse cependant largement les propres prévisions de l’aéroport, qui s’attendait début 2025 à accueillir seulement 9,2 millions de passagers sur l’année, après 8,9 millions en 2024.