L’Etat suspend sa participation au projet ferroviaire à l’aéroport Bâle-Mulhouse

« Il s’agit à ce stade d’une suspension du projet dans l’objectif d’optimiser les coûts et de rechercher un cofinancement par l’Union européenne« , a précisé à l’AFP Samuel Bouju, secrétaire général pour les Affaires régionales et européennes de la préfecture. Son coût global est estimé à quelque 475 millions d’euros, a-t-il rappelé.

La décision, annoncée vendredi lors d’une réunion entre les autorités suisses, allemandes et les représentants de l’aéroport, s’inscrit dans un contexte budgétaire tendu, aussi bien au niveau national que local.

Le plan de financement de ce projet, prévoyant 6 km de voies ferroviaires et la création d’une halte au contact immédiat de l’aéroport, prévoyait une participation de la France à hauteur de 34,5% (Etat et collectivités locales), a précisé M. Bouju.

Porté par SNCF Réseau et EuroAirport, il doit permettre de relier directement l’aéroport par train, grâce à une déviation de la ligne existante reliant Strasbourg à Bâle à l’horizon 2035.