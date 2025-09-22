PUB

L’Etat suspend sa participation au projet ferroviaire à l’aéroport Bâle-Mulhouse

aéroport EasyJet avion voyages passagers
Troisième aéroport de Suisse, après Zurich et Genève, et le sixième de France, l'EuroAirport a transporté 8,9 millions de passagers en 2024.| ©Euroairport

Le ministère français des Transports a suspendu sa participation à un projet de ligne ferroviaire vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport) pour des raisons budgétaires, a indiqué lundi la préfecture du Grand Est.

(AFP)

« Il s’agit à ce stade d’une suspension du projet dans l’objectif d’optimiser les coûts et de rechercher un cofinancement par l’Union européenne« , a précisé à l’AFP Samuel Bouju, secrétaire général pour les Affaires régionales et européennes de la préfecture. Son coût global est estimé à quelque 475 millions d’euros, a-t-il rappelé.

La décision, annoncée vendredi lors d’une réunion entre les autorités suisses, allemandes et les représentants de l’aéroport, s’inscrit dans un contexte budgétaire tendu, aussi bien au niveau national que local.

Le plan de financement de ce projet, prévoyant 6 km de voies ferroviaires et la création d’une halte au contact immédiat de l’aéroport, prévoyait une participation de la France à hauteur de 34,5% (Etat et collectivités locales), a précisé M. Bouju.

 Porté par SNCF Réseau et EuroAirport, il doit permettre de relier directement l’aéroport par train, grâce à une déviation de la ligne existante reliant Strasbourg à Bâle à l’horizon 2035.

« Regret » de l'aéroport

L’aéroport a dit « regretter » cette décision. « L’EuroAirport s’efforce de promouvoir la décarbonation des trajets domicile-travail des passagers et des employés de l’aéroport », a-t-il indiqué lundi à l’AFP.

Cette liaison doit jouer « un rôle important dans la réalisation de nos objectifs visant à augmenter le nombre de personnes se rendant à l’aéroport en transports publics », a-t-il fait valoir. Interrogée, la SNCF a dit n’avoir pas de commentaire à faire.

Le projet a déjà connu des revers. En avril, le tribunal administratif de Strasbourg a demandé à ses promoteurs de fournir d’ici à un an de nouvelles études d’impact environnemental, jugeant les études actuelles « insuffisantes ».

Troisième aéroport de Suisse, après Zurich et Genève, et le sixième de France, l’EuroAirport a transporté 8,9 millions de passagers en 2024. Il a annoncé en mars qu’il allait investir 130 millions d’euros pour doubler son terminal passagers d’ici au début des années 2030.

Nos derniers articles

Le Chikungunya se transmet par les moustiques tigres.

10 cas de chikungunya recensés près de Dijon

Depuis la confirmation d’un premier cas autochtone, en août, de Chikungunya à Dijon, neuf autre ont été recensés dans le même périmètre, informe l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
,
Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre.

FC Sochaux : Alexandre Pierre out plusieurs semaines après sa blessure à Villefranche

Le gardien Alexandre Pierre soufre d’une entorse à deux doigts indique le FC Sochaux-Montbéliard. Blessure contractée sur l’ouverture du score de Villefranche, vendredi. Situation qui va relancer les vives interrogations au sujet de la viabilité de ce but.
Laurent Cachalou, créateur de la Fresque de l'innovation, au Crunch Lab à Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Belfort : un enseignant de l’UTBM crée un jeu pour apprendre à innover

Laurent Cachalou, enseignant chercheur au sein de l’université de Belfort-Montbéliard, s’est inspiré de la démarche de la Fresque du climat pour créer une Fresque de l’innovation.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC