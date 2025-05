Le collectif Petite Reine va porter la filière vélo dans le pays de Montbéliard

Lors de la première assemblée générale de l’association, jeudi 24 avril, une trentaine de personnes a participé à l’événement. Et les idées sont nombreuses. « L’Eurovélo 6 prend de l’ampleur, cite, en exemple, Alix Gauer, directeur de l’Ibis Style du centre de Montbéliard et président de l’office de tourisme du pays de Montbéliard. Il faut faire des actions au sein de nos établissements. » Il évoque ainsi les garages à vélo, les dispositifs de recharge pour répondre aux demandes des cyclotouristes.

Quatre thématiques sont tracées pour accompagner les projets : industrie et innovation ; mobilité du quotidien ; tourisme et emplois ; cyclisme et handicap. Une filière vélo peut créer de l’emploi, autour de nouvelles activités, mais la maîtrise du vélo et en disposer permet aussi d’être mobile, donc de faciliter son employabilité, comme le rappelle Jean-François Locatelli, directeur départemental du Doubs de France Travail. « Plus de 30 % des demandeurs d’emploi ont déjà refusé un emploi à cause d’un problème de mobilité », a-t-il replacé à l’occasion de cette réunion. C’est la force du vélo : l’objet concentre de nombreux enjeux de société : santé ; économie ; emploi ; environnement ; tourisme…

Aujourd’hui, l’enjeu est « de prioriser », convient Irène Maire-Ballay, entre des projets que l’on met en action à court, moyen ou long terme. L’association doit rassembler les acteurs économiques, institutionnels, académiques et de l’économie sociale et solidaire. « Il faut réussir à faire travailler ensemble des mondes très différents », explique Irène Maire-Ballay.