L’appli belfortaine OnyXP mise à l’honneur à l’Élysée

Murielle Emmanuelle Maronne et Thibaut Gay ont créé un studio de communication multimédia à Belfort, Par Cours & Par Thèmes. Ils ont été propulsés par la création de leur première application, nommée OnyXP. Elle a été mise en ligne en 2018, après trois années de développement.

OnyXP propose aux jeunes, par l’intermédiaire d’un « jeu sérieux » (serious game), de découvrir des métiers, des filières et des entreprises. Le principe : du zapping, des pastilles vidéo, des stories, de l’instantanéité et des gratifications à chaque action accomplie. Des formats courts pour présenter les métiers, des quiz, des créations de slogans, des mini-jeux de rapidité, de dextérité. « Il s’agit de la première appli ludique et professionnelle dédiée à l’orientation et à l’emploi. Un jeu sérieux pensé pour motiver les élèves, soutenir les enseignants et valoriser les entreprises françaises », détaille l’entreprise dans sa présentation. Ce sont un millier d’épisodes métiers, dans des domaines divers et variés, qui sont traités.