L’appli belfortaine OnyXP mise à l’honneur à l’Élysée

Le studio belfortain Par Cours & Par Thème a développé l'application OnyXP.
Le studio belfortain Par Cours & Par Thème a développé l'application OnyXP. | ©Le Trois

La 5e édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée à l’Élysée, est programmée les 16 et 17 novembre. L’application de découverte des métiers et de l’orientation OnyXP, façonnée par le studio belfortain Par Cours & Par Thèmes, fait partie des 123 produits retenus. Une aubaine pour ses dirigeants.

Murielle Emmanuelle Maronne et Thibaut Gay ont créé un studio de communication multimédia à Belfort, Par Cours & Par Thèmes. Ils ont été propulsés par la création de leur première application, nommée OnyXP. Elle a été mise en ligne en 2018, après trois années de développement.

OnyXP propose aux jeunes, par l’intermédiaire d’un « jeu sérieux » (serious game), de découvrir des métiers, des filières et des entreprises. Le principe : du zapping, des pastilles vidéo, des stories, de l’instantanéité et des gratifications à chaque action accomplie. Des formats courts pour présenter les métiers, des quiz, des créations de slogans, des mini-jeux de rapidité, de dextérité. « Il s’agit de la première appli ludique et professionnelle dédiée à l’orientation et à l’emploi. Un jeu sérieux pensé pour motiver les élèves, soutenir les enseignants et valoriser les entreprises françaises », détaille l’entreprise dans sa présentation. Ce sont un millier d’épisodes métiers, dans des domaines divers et variés, qui sont traités.

OnyXP développe un univers gamifié et immersif

Pour les « joueurs », l’application permet d’explorer les métiers, sans préjugés, dans un univers gamifié et immersif. On peut dévoiler ses compétences et générer un CV. Pour les accompagnants, c’est un support interactif et clé en main. Enfin, pour les entreprises, cela permet de présenter ses métiers, susciter des vocations ou repérer des potentiels.

Le studio a construit une map pour classer les métiers, en huit catégories originales (à retrouver ci-dessous). Dans le quartier des « pragmatiques », on a par exemple les aiguilleurs du ciel, les usineurs et les agents d’accueil. Une manière de casser les barrières. Ils ont aussi façonné une vidéo sur le métier de journaliste. 

L'application OnyXP classe les métiers de manière originale, selon 8 catégories, qu'elle renomme en quartier.
L'application OnyXP classe les métiers de manière originale, selon 8 catégories, qu'elle renomme en quartier. | ©Par Cours & Par Thèmes

OnyXP doit être plus visible dans les classes

Parmi ses partenaires, le studio Par Cours & Par Thème compte notamment de nombreux industriels, de la filière automobile (Stellantis, Delfingen) ou énergétique (EDF, Héméré, Enedis). « Nos premiers clients ont été des gens de l’industrie », racontait au Trois, en 2024, Murielle Emmanuelle Maronne, l’une des deux fondatrices du studio. Et les premiers métiers mis en avant sur l’application ont été le chaudronnier et le soudeur. « Des métiers très durs, mais où nous avons eu pour but de montrer les valeurs de ce métier. » La première structure qui leur a d’ailleurs fait confiance est l’union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). OnyXP est « intégré dans 2 des plus grands catalogues scolaires numériques francophones », complète également l’entreprise.

Pour Par Cours & Par Thème, cette visibilité à l’Élysée doit permettre d’être mieux reconnu par l’Éducation nationale, « pour qu’elle s’empare du sujet et que nous arrivions plus massivement dans les classes », observe Thibaut Gay, co-fondateur et directeur artistique du studio.

Aujourd’hui, l’application doit évoluer. Une version 4 est en préparation, pour rester concurrentiel. L’univers du jeu évolue rapidement. L’ensemble de l’application sera développée en 3D et les animations seront boostées à l’IA.

