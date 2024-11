Héméré, un tiers investisseur pour financer des projets photovoltaïques

Héméré propose également un schéma innovant. Classiquement, les tiers investisseurs vont louer la toiture à l’entreprise, poser les panneaux et revendre totalement à EDF ; le propriétaire ne profite pas du courant et ne peut pas consommer. De fait, cet investissement n’entre pas dans le cadre du décret tertiaire. Ce décret fixe des objectifs de réduction des consommations d’énergie aux propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2. Ces réductions doivent atteindre – 40 % en 2030, – 50 % en 2040 et – 60 % en 2050. L’année de référence ne peut pas être antérieure à 2011.

Héméré va louer aux entreprises les panneaux. Ce sont elles qui vont produire, auto-consommer et revendre le surplus à EDF, moyennant un loyer fixe, sur 20 ans. « [Le locataire du parc] profite à 100% des recettes de la revente d’électricité non autoconsommée, sécuriser ses coûts d’approvisionnement et verdir son activité », indique le dossier de presse de présentation. L’entreprise va donc aussi diminuer sa consommation. « L’engagement, poursuit Laurent Pistole, que l’économie d’énergie générée grâce à ces panneaux soit supérieure aux loyers qu’on va lui prendre. » Par ailleurs, au bout de 20 ans, l’entreprise conserve les panneaux et la centrale solaire. Les équipements étant garanties, aujourd’hui « 35 ans », note Laurent Pistolet, les entreprises peuvent continuer de générer des revenus pendant 15 ans tout en continuant de limiter leurs consommations d’énergie. « On fait l’investissement pour leur compte. On gère l’installation et la maintenance », note aussi Laurent Pistolet. Pour l’entreprise, cet investissement se fait sans aucun apport et sans mobiliser sa capacité d’investissement. « C’est une offre clé en main pour les entreprises, qui n’ont pas le temps, l’envie ou les compétences », relève Laurent Pistolet.

Héméré peut financer des parcs photovoltaïques en toitures ou en ombrières. Le capital d’1,5 million d’euros doit permettre de financer des projets pour un montant d’environ 10 millions d’euros, soit 30 à 50 projets selon leur physionomie. En fonction des besoins, les fonds propres pourront être confortés. La société ne comprend pas d’effectif ; elle s’appuie sur les forces des différents partenaires du projets.