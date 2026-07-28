L’activité de Delfingen en léger repli au premier semestre

Le marché automobile, qui se contracte à l’échelle mondiale, continue de diminuer. Il recule de 4,6 %, à taux de change constant, même si la tendance s’est infléchie entre le 1er et le 2 trimestre. À l’inverse, le marché industrie (robotique, énergie) se porte beaucoup mieux, en hausse de 3,6 % (+5,1 % au 2e trimestre). Ce marché est « tiré par l’électrification du monde », explique Delfingen, dans un communiqué de presse ; cette activité représente aujourd’hui 21,9 % de l’activité du groupe, l’automobile pesant encore près de 80 %.

Géographiquement, l’activité de Delfingen est dynamisée par l’Asie (+ 6,6 %), notamment en Inde (+20,8 %). « Delfingen bénéficie de la bonne orientation du marché et de sa position de leader. Le Groupe y poursuit le renforcement de son dispositif « local-to-local » avec la montée en cadence de nouvelles capacités de production Textile », indique l’entreprise. En Chine, par contre, l’activité est en repli de 2,2 %, marquée « par le ralentissement de la consommation et par une intensification de la pression concurrentielle ». Delfingen veut « prendre des parts de marché chez les constructeurs chinois, tant pour adresser le marché local que les marchés à l’export ».

L’Amérique recule de 6,3 %, tout comme l’Europe et l’Afrique ; le groupe enregistre de bons résultats en Tunisie et au Maroc. Cette dernière région pèse toutefois près de la moitié de l’activité du groupe. « Nos performances dans les zones à fort potentiel, notamment en Inde et en Afrique du Nord, illustrent la pertinence de notre organisation « local-to-local » au plus proche des clients et des marchés », commente Gérald Streit, p-dg de Delfingen, cité dans le communiqué.