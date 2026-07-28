L’activité de Delfingen en léger repli au premier semestre

Le chiffre d’affaires de Delfingen s’établit à 197,2 millions d’euros, au premier semestre 2026, contre 215,2 millions d’euros à la même période 2025, soit une baisse de 8,4 %. Mais à taux de change constant, cette baisse n’est que de 4,5 %. Si l’on retire également de ce calcul l’activité d’assemblage de tubes techniques, dont se sépare Delfingen dans le cadre de son projet de restructuration Impulse 2026 (lire notre article), le repli n’est, cette fois, que de 1,9 %. Delfingen, dont le siège social est à Anteuil, propose des solutions de protection des câblages électriques pour des environnements contraignants (robotique, énergie, automobile).
Le 2e trimestre a toutefois marqué une légère inflexion de la baisse, par rapport au 1er trimestre. Alors que le repli était de 6,2 % à taux de change constant au 1er trimestre, il n’est que de 2,6 % pour le 2e trimestre.
Delfingen très dynamique en Inde
Le marché automobile, qui se contracte à l’échelle mondiale, continue de diminuer. Il recule de 4,6 %, à taux de change constant, même si la tendance s’est infléchie entre le 1er et le 2 trimestre. À l’inverse, le marché industrie (robotique, énergie) se porte beaucoup mieux, en hausse de 3,6 % (+5,1 % au 2e trimestre). Ce marché est « tiré par l’électrification du monde », explique Delfingen, dans un communiqué de presse ; cette activité représente aujourd’hui 21,9 % de l’activité du groupe, l’automobile pesant encore près de 80 %.
Géographiquement, l’activité de Delfingen est dynamisée par l’Asie (+ 6,6 %), notamment en Inde (+20,8 %). « Delfingen bénéficie de la bonne orientation du marché et de sa position de leader. Le Groupe y poursuit le renforcement de son dispositif « local-to-local » avec la montée en cadence de nouvelles capacités de production Textile », indique l’entreprise. En Chine, par contre, l’activité est en repli de 2,2 %, marquée « par le ralentissement de la consommation et par une intensification de la pression concurrentielle ». Delfingen veut « prendre des parts de marché chez les constructeurs chinois, tant pour adresser le marché local que les marchés à l’export ».
L’Amérique recule de 6,3 %, tout comme l’Europe et l’Afrique ; le groupe enregistre de bons résultats en Tunisie et au Maroc. Cette dernière région pèse toutefois près de la moitié de l’activité du groupe. « Nos performances dans les zones à fort potentiel, notamment en Inde et en Afrique du Nord, illustrent la pertinence de notre organisation « local-to-local » au plus proche des clients et des marchés », commente Gérald Streit, p-dg de Delfingen, cité dans le communiqué.
Delfingen veut améliorer ses marges
Le groupe poursuit son projet de restructuration, avec comme objectif l’amélioration de sa marge opérationnelle, qui était de 7,5 % en 2025. « Nous restons néanmoins prudents compte tenu du niveau limité de visibilité sur les prochains mois lié au contexte international. Notre priorité demeure l’exécution du plan IMPULSE 2026, avec une attention constante portée à la qualité de nos marges, à la génération de cash-flow et au désendettement », ajoute Gérald Streit.
L’entreprise familiale compte 3 800 collaborateurs ; les dirigeants de l’entreprise détiennent aussi une part importante du capital (lire notre article). Delfingen compte 40 implantations, dans 20 pays différents. Il a supprimé en 2025, 450 emplois dans le monde.