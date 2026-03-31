Anteuil : Delfingen améliore ses performances financières

Delfingen, qui produit du câblage électrique pour des environnements contraignants pour l’industrie (automobile, robotique, énergies) vient de publier ses résultats 2025 consolidés. Et ils confortent la stratégie mise en place en 2026 par cette entreprise dont le siège social est à Anteuil.
Le chiffre d’affaires recule bien de 423,7 millions d’euros à 400,3 millions d’euros, soit une baisse de 5,5 %, notamment expliqué par l’arrêt de l’activité de tubes pour les transferts de fluides (FTT) et par des taux de change défavorables, de 5 %. Toutefois, les résultats financiers, sont très satisfaisants.
Le résultat opérationnel courant s’élève par exemple à 30 millions d’euros, contre 23,8 millions d’euros en 2024, soit une hausse de 26,3 %. Surtout, ce résultat, qui calcule la différence entre le produit d’exploitation et les charges d’exploitation, dévoile une marge opérationnelle de 7,5 %, contre 5,6 % en 2024. Delfingen dépasse même ses prévisions. L’entreprise a moins vendu, mais elle a mieux vendu. Et mieux produit aussi.
« En 2025, la marge brute s’améliore de 3,1 points, bénéficiant de l’impact favorable de l’évolution du prix d’achat des matières premières, de l’effet positif du mix produits (hausse des ventes textile, baisse des ventes FTT) et d’une amélioration de l’efficience industrielle », commente l’entreprise dans un communiqué de presse.
Mécaniquement, l’Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) est aussi favorable ; cet indicateur révèle la rentabilité économique d’une production sans tenir compte des impôts, des amortissements ou encore des coûts d’intérêt. En 2025, il s’élève à 13,8 % du chiffre d’affaires pour Delfingen, contre 10,9 % en 2024.
Delfingen réduit son endettement
L’endettement financier de l’entreprise a diminué, de 115,1 millions d’euros au 31 décembre 2024 à 97,8 millions d’euros au 31 décembre 2025, permettant d’obtenir un gearing (endettement net divisé par les capitaux propres) de 67 % contre 77 % en 2024. La capacité́ d’autofinancement de l’entreprise est de 51,6 millions d’euros, soit 12,9% du chiffre d’affaires. Et son besoin en fonds de roulement a diminué de 2,9 millions d’euros sur un an. « Dans un environnement exigeant, nous avons nettement amélioré notre objectif de marge opérationnelle courante, tout en renforçant la qualité de notre profil financier, avec une solide génération de cash et la poursuite de notre désendettement », résume Gérald Streit, le p-dg de l’entreprise.
Les ventes de Delfigen ont été portées par l’activité textile, en hausse de 7,3 %. « Cette activité bénéficie de la relocalisation d’une partie de la production en Chine au plus près des donneurs d’ordre, mise en œuvre dans le cadre du plan Impulse 2026 », analyse l’entreprise. Le textile pèse désormais 20 % de l’activité de Delfingen ; c’est un relai de croissance « solide », observe le communiqué. Ces résultats confortent la volonté de diversification, dans un contexte d’électrification du marché automobile qui réduit les volumes.
La Chine au cœur de la stratégie de Delfingen
En Asie, les ventes ont augmenté, avec une hausse de 17 % en Chine et de 10 % en Inde. « Le poids de ces 2 pays dans le chiffre d’affaires du Groupe passe de 8% en 2024 à 9,2% en 2025 », note Delfingen.
En 2026, Delfingen va donc renforcer son repositionnement géographique en Asie et plus particulièrement en Chine, « épicentre du marché automobile mondial tant en termes de production que d’innovation technologique ». L’entreprise d’ajouter : « Delfingen y poursuit l’adaptation de son modèle aux standards locaux (« China speed, China tech, China cost »), tout en capitalisant sur la montée en puissance de ses relations avec les donneurs d’ordres chinois, OEM (fabricant d’équipement d’origine, NDLR) comme équipementiers, et sur le développement de son offre dédiée aux architectures électriques, notamment dans les solutions textiles. » L’entreprise va aussi renforcer ses produits dans les environnements haut voltage, consécutifs à l’électrification des motorisations et au développement de la logique logiciel du véhicule (Software-Defined Vehicles), à l’image des mises à jour des smartphones. Dans sa stratégie, Delfingen veut aussi rapprocher ses capacités d’ingénierie, de production et de commercialisation de ses marchés finaux.
L’entreprise familiale compte 3 800 collaborateurs ; les dirigeants de l’entreprise détiennent aussi une part importante du capital (lire notre article). Delfingen compte 40 implantations, dans 20 pays différents. Il a supprimé en 2025, 450 emplois dans le monde.