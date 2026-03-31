Anteuil : Delfingen améliore ses performances financières

Delfingen, qui produit du câblage électrique pour des environnements contraignants pour l’industrie (automobile, robotique, énergies) vient de publier ses résultats 2025 consolidés. Et ils confortent la stratégie mise en place en 2026 par cette entreprise dont le siège social est à Anteuil.

Le chiffre d’affaires recule bien de 423,7 millions d’euros à 400,3 millions d’euros, soit une baisse de 5,5 %, notamment expliqué par l’arrêt de l’activité de tubes pour les transferts de fluides (FTT) et par des taux de change défavorables, de 5 %. Toutefois, les résultats financiers, sont très satisfaisants.

Le résultat opérationnel courant s’élève par exemple à 30 millions d’euros, contre 23,8 millions d’euros en 2024, soit une hausse de 26,3 %. Surtout, ce résultat, qui calcule la différence entre le produit d’exploitation et les charges d’exploitation, dévoile une marge opérationnelle de 7,5 %, contre 5,6 % en 2024. Delfingen dépasse même ses prévisions. L’entreprise a moins vendu, mais elle a mieux vendu. Et mieux produit aussi.



« En 2025, la marge brute s’améliore de 3,1 points, bénéficiant de l’impact favorable de l’évolution du prix d’achat des matières premières, de l’effet positif du mix produits (hausse des ventes textile, baisse des ventes FTT) et d’une amélioration de l’efficience industrielle », commente l’entreprise dans un communiqué de presse.

Mécaniquement, l’Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) est aussi favorable ; cet indicateur révèle la rentabilité économique d’une production sans tenir compte des impôts, des amortissements ou encore des coûts d’intérêt. En 2025, il s’élève à 13,8 % du chiffre d’affaires pour Delfingen, contre 10,9 % en 2024.